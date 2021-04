Avec 3281 drones, ce spectacle impressionnant de Shanghai a établi un nouveau record du monde

Les capacités des drones ayant évolué au cours des dernières années, les émissions capables de créer ont également évolué. Si les plus de 1200 drones qu’Intel a utilisés lors de son émission aux Jeux olympiques d’hiver de 2018 étaient fous, le plus de 3200 drones qui ont récemment illuminé le ciel de Shanghai ils le sont encore plus.





Une chorégraphie de 3281 drones

3281 drones parfaitement synchronisés qui ont établi un nouveau record du monde. L’exploit a été accompli par Genesis, la marque de voitures de luxe de Hyundai. La vérité est qu’il s’agit d’une campagne promotionnelle pour annoncer l’entrée de Genesis sur le marché chinois, mais cela reste une prouesse technologique.

Au cours de la performance, les 3281 drones ont exécuté une série de danses conjointes pour former des formes tridimensionnelles et gigantesques. Parmi eux, nous avons par exemple une main, l’ADN à double hélice, la partie avant emblématique des voitures Genesis, une reconstitution de leurs modèles G80 et GV80, des messages texte et, bien sûr, le logo Genesis.

Avec le titre ingénieux « La genèse de la Genèse », le constructeur automobile marque ainsi votre entrée sur le marché chinois. Mais cela lui a également servi pour autre chose: battre le record du plus grand nombre de véhicules aériens sans pilote et coordonnés simultanément.

Le détenteur du record précédent était Shenzhen Damoda Intelligent Control Technology, également basé en Chine, qui a établi que record en septembre de l’année dernière avec 3051 drones. Bien qu’il y ait maintenant un plus grand nombre de drones, au spectacle Shenzhen Damoda Intelligent Control Technology, nous avons également pu voir des chorégraphies curieuses:

En plus des spectacles, des drones ont gagné une place dans toutes sortes d’industries et le marché de la consommation. Les consommateurs traditionnels les utilisent généralement comme un outil pour enregistrer des vidéos d’en haut, mais des industries telles que l’armée tirent également parti de leurs avantages, tout comme la police. Pour être utilisés, ils sont même utilisés pour détecter les requins sur les plages avec des baigneurs.

