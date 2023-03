5 séries NETFLIX similaires à Dark I wish you’d get CUGHT

in

Si vous manquez la série mexicaine avec Maite Perroni, nous vous présentons ici d’autres fictions très similaires dans le catalogue. Passez en revue la liste avec Toy Boy et plus encore !

© IMDbMaite Perroni joue dans Dark Desire sur Netflix.

Parmi les séries mexicaines les plus remarquables de ces derniers temps, sombre désir Il a réussi à trouver une place. La fiction originale de Netflix -Protagonisée par Maite Perroni– a deux saisons sur la plateforme de streaming et suit Alma, une femme mariée qui -après un week-end qui enflamme une passion- traverse un malheur qui la fait douter de son entourage. Si vous vouliez plus d’épisodes, nous passons en revue ici 5 productions très similaires au catalogue.

+ 5 séries similaires à Dark Desire sur Netflix

-Garçon jouet

Dans 2019j’arrive à Netflix une série de deux saisons qui présente de grandes similitudes avec sombre désir. On parle de jouet garçonune fiction créée par César Benítez, Juan Carlos Cueto et Rocío Martínez Llano qui suit une strip-teaseuse qui a passé sept ans dans une prison de Malaga. Maintenant, il va essayer de prouver que ce n’est pas lui qui a tué le mari de son amant.

– Oeil indiscret

Dans la lignée des titres sensuels et mystérieux tels que sombre désirse distingue également œil indiscret. La série brésilienne a 10 épisodes disponible à Netflix et dénonce un hacker qui s’implique dans une enquête dangereuse au moment même où sa voisine – qui est une travailleuse du sexe – prend une pause le week-end. Il a été créé par Marcela Citterio dans 2022.

– Journal d’un gigolo

Sébastien Ortega est l’esprit derrière Journal d’un gigolola série de Netflix qui vous rattrapera autant que sombre désir. tout au long de leur 10 épisodes sorti en 2022présente la vie d’un gigolo qui s’effondre en enfreignant les règles de son travail, en tombant amoureux d’un client et en s’immisçant dans ses affaires familiales.

-Petites jolies choses

si tu manques encore sombre désiralors vous devez ajouter Petites jolies choses à votre liste de Netflix. Dans 2020la série a présenté ses 10 épisodes situé dans une prestigieuse académie de ballet à Chicago. A cette occasion, il s’agit d’un thriller pour adolescents créé par Michel McLennan qui adapte un roman à succès de YA, bien qu’il soit tout aussi intrigant et scandaleux.

– Fidélité

Dirigée par Andréa Molaiolidans 2021 est venue une mini-série italienne de six épisodes qui vous rappellera sombre désir. Il s’agit de fidélité, la fiction qui suit un mariage apparemment heureux. Lorsque la fidélité du mari sera remise en question, ce lien commencera à s’effriter et tous deux seront tentés par d’autres désirs.

