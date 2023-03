C’était la dernière scène de Sacha et Pikachu dans « Pokemon »

Après des centaines de moments inoubliables ensemble dans « Pokémon », les légendaires Ash Ketchum et Pikachu ils ont quitté la série pour faire place à plus de personnages dans la fiction de la saison à venir. En ce sens, et avec plus de 20 ans d’être les stars absolues, le couple animé emblématique a dit adieu à la création de Satoshi Tajiri, Junichi Masuda et Ken Sugimori avant l’arrivée imminente de « Pokémon Horizons ».

Après plusieurs années et plus d’un millier d’affrontements entre les différents gymnases, Ash Ketchum a dû se séparer de son rôle principal et dites au revoir à l’anime japonais après plus de deux décennies à être la vedette de l’un des projets les plus regardés de la planète.

Sacha et Pikachu ne seront plus les protagonistes de « Pokémon » la saison prochaine (Photo : Rafi/Twitter)

Dans ce sens, Le dernier épisode de « Pokémon : Aim to Be a Pokémon Master » a relaté plusieurs des moments les plus mémorables de toute la franchise orientalenon seulement à cause des adieux au jeune homme de Pallet Town et à son attachant ami jaune, mais aussi pour assister à leur nouveau parcours loin de Misty et Brock.

L’ADIEU DE ASH KETCHUM ET PIKACHU DANS « POKÉMON »

Pendant les dernières secondes de Ash et Pikachu dans l’intrigue, on peut voir que le dresseur de Pokémon et la créature parvient à trouver deux chemins différents sur son chemin. Immédiatement après, tous deux décident que le destin les guide tandis qu’ils lancent une branche qui indique le chemin à suivre.

Dans cette ligne, et avec la fermeture orientale classique qui laisse l’émotion à la surface, l’adolescent intrépide avec une casquette s’aventure avec son meilleur ami coloré dans un voyage pour chercher à être le meilleur maitre pokémon au monde. Mission que, si nous devenons pointilleux après avoir suivi l’intrigue pendant près de 30 ans, nous savons qu’elle ne finira jamais.

Ash Ketchum et Pikachu se sont rencontrés dans le premier épisode de la série « Pokémon » il y a plus de 25 ans (Photo : Pokémon)

Cependant, il serait extrêmement intéressant de voir comment Ketchum parvient à se développer en tant que personnage une fois qu’il n’est plus la star absolue de l’anime japonais, surtout si l’on tient compte du fait qu’il n’aura pas la pression de gagner chacun de ses duels.

SON AVENIR DANS « POKÉMON » NE SERAIT PAS JETÉ

Bien que leur adieu signifie donner un plus grand rôle aux autres personnages, le réalisateur de la série Kunihiko Yuyama a indiqué qu’il n’excluait pas le retour du couple dans la série animée. Bien sûr, un tel fait devrait se produire selon le récit qu’ils entendent créer autour de Misty, Brock et d’autres personnages fictifs.

Yuyama souligne également qu’après qu’Ash ait été couronné champion du monde, il y a peu de raisons de continuer à exploiter la figure de la Paleta originale, ou du moins c’est ce qu’il a l’intuition pour le moment.

Rappelons-nous que le départ du protagoniste a été confirmé au début de cette année par la société elle-même, une nouvelle qui a choqué tout son fandom mondial, en particulier les millions de followers à travers l’Amérique latine.

Ash Ketchum fête son titre mondial avec Pikachu, son meilleur ami (Photo : Toei Animation)

Est-il vrai que la fin de l’anime emblématique est proche après le départ des deux personnages vedettes ? Eh bien, nous devrons voir les nouveaux épisodes à paraître dans « Horizons ».