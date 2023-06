« Il était une fois » sur Netflix : Le film qui unit Peter Pan et Alice au pays des merveilles

Netflix

Découvrez l’histoire magique du film « Il était une fois… » sur Netflix, avec Angelina Jolie en vedette.



©NetflixDe quoi parle « Il était une fois… » sur Netflix ?

Si vous êtes un fan de contes de fées et de magie, aujourd’hui nous allons vous parler d’un film que vous ne pouvez pas manquer en streaming, il s’agit de « Il était une fois… » (Come away) sur Netflixmettant en vedette Angelina Jolie et qui parvient à unir dans une histoire émouvante les mondes de Peter Pan et Alice au pays des merveilles.

« Avant qu’Alice n’aille au pays des merveilles et que Peter ne devienne Pan, les deux personnages étaient frères. Lorsque leur frère aîné est victime d’un terrible accident, Peter et Alicia vont devoir choisir entre rester à la maison et laisser libre cours à leur imagination.», décrit le synopsis du film.

La bande est réalisée par Brenda Chapman et nous raconte comment Peter et Alice trouvent un moyen magique d’éviter leur tristesse et les problèmes de leur famille, alors il s’échappe sur l’île lointaine de Never Land et Alice visite le pays des merveilles.

Casting de « Il était une fois » sur Netflix

Angelina Jolie (« Maléfique », « Fille interrompue ») en tant que Rose Littleton

(« Maléfique », « Fille interrompue ») en tant que Rose Littleton David Oyelowo (‘Selma’) comme Jack Littleton

Keira Chansa comme Alice Littleton

Gugu Mbatha-Raw (‘Belle’) comme Alice adulte

Jordan Anthony Nash dans le rôle de Peter Littleton

Anna Chancellor comme Eleanor Morrow

Clarke Peters (‘The Wire’) en tant que Chapelier

Michael Caine (‘L’empreinte’) comme Charlie

David Gyasi comme capitaine James

