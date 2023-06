Black Mirror, saison 6 : première fois sur Netflix

Netflix

Black Mirror se prépare pour la première de son sixième opus sur Netflix et ici nous vous dirons à quelle heure de la journée il arrivera dans votre pays.



©Nick Wall/NetflixLe sixième opus de Black Mirror arrive sur Netflix : à quelle heure ?

service de diffusion en continu Netflix est à la veille de recevoir à nouveau l’une des séries qui les a le plus aidés à prendre de l’ampleur à travers le monde : Miroir noir. Cette production créée par Charlie Brooker en 2011 s’apprête à revenir avec sa sixième saison, après quatre ans de ses derniers épisodes. Quand et à quelle heure sera-t-il disponible ?

Dès ses débuts sur la chaîne britannique Channel 4, avant d’être rachetée par la plateforme, l’émission a été désignée comme « un hybride de The Twilight Zone et Tales of the Unexpected qui puise dans notre malaise contemporain à propos de notre monde moderne ». À travers des histoires dystopiques, une techno-paranoïa est montrée et ils analysent comment la technologie affecte les humains.

En mai 2022, la nouvelle du retour de la production pour de nouveaux chapitres après quatre ans a surpris. A cette époque, les premiers détails ont été confirmés, précisant que cet épisode aurait une portée cinématographique pour chacune des histoires et bénéficierait d’un traitement spécial en tant que film individuel.

+ À quelle heure commence la saison 6 de Black Mirror

La sixième saison de Miroir noir sera présenté en première sur la plateforme Netflix le jeudi 15 juin prochain. À quelle heure? Ce sera à 01h00 du Mexique, du Nicaragua, du Costa Rica et du Salvador ; à 02h00 depuis la Colombie, le Pérou et l’Equateur ; 03 : AM du Venezuela, de la Bolivie et de Porto Rico ; 04h00 depuis l’Argentine, le Brésil et le Chili ; et à 09h00 depuis l’Espagne.

sera 5 épisodes nouveau: « Johan est horrible », « Loch Henry », Au-delà de la mer, Mazey Day » et Démon 79. Ils sont dirigés par Salma Hayek, Aaron-Paul, Anjana Vasan, Annie Murphy, Auden Thornton, Ben Barnes, Clara Rugaard, Daniel Portman, Danny Ramirez, David Shields et Himesh Patel.John Hannah, Josh Hartnett, Kate Mara et Michael Ceraentre autres.

