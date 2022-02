Ryan Reynolds révélé comme Voice of Grimace dans la publicité du Super Bowl de McDonald’s

Pour quelqu’un qui est actuellement censé faire une pause, Ryan Reynolds semble faire plus d’apparitions maintenant qu’il ne l’a fait l’année dernière. En plus de ses nombreux messages Instagram et Twitter, célébrant le récent 6e anniversaire de Deadpool sortie dans les cinémas et apparaissant dans des bandes-annonces pour le prochain Le projet Adam, le célèbre acteur est également apparu dans une publicité du Super Bowl, bien que vous ne l’ayez peut-être pas remarqué. Dans le spot McDonald’s, qui présentait des camées de la star de NASCAR Bubba Wallace, du streamer FIFA Twitch Edwin Castro et Kanye West, le personnage emblématique du restaurant Grimace est apparu, et il a été exprimé par nul autre que… M. Ryan Reynolds.

Bien que l’apparition inattendue soit probablement passée inaperçue, Reynolds n’est pas du genre à laisser passer ces choses sans une sorte de fanfare. Dans un petit message Twitter effronté sur son compte Aviation American Gin, Reynolds a répondu à McDonalds en demandant: « Euh… la voix de Grimace semble étrangement familière. Fait [McDonalds] embaucher un certain McRiblet canadien qui lance des boissons ? » Répondant à ce message en utilisant son propre compte personnel, Reynolds a déclaré: «Oui. Confirmé. C’est ce qu’on appelle la portée.

Pour ajouter au moment et s’assurer que tout le monde est conscient que ce n’est pas seulement Reynolds qui tire les jambes, McDonalds a répondu au tweet original en disant: « Où gardez-vous votre costume de grimace. »

La publicité du Super Bowl de McDonalds a vu un certain nombre de « clients » incapables de prendre une décision sur ce qu’il fallait choisir dans le menu, que ce soit au restaurant, assis au service au volant ou en commandant en ligne. Si vous avez manqué l’annonce, vous pouvez voir de nombreuses personnes dire « Puis-je obtenir Uhhhhhhh … » ci-dessous, y compris le passage de Reynolds en tant que Grimace, qui même après tout cela semble toujours avoir du mal à choisir quoi obtenir parmi la gamme de hamburgers et wraps sur offre de la chaîne de restauration rapide.





Ryan Reynolds est autant une machine de marketing qu’un acteur







Bien qu’il soit indéniable que la popularité de Ryan Reynolds en tant qu’acteur, depuis ses premiers rôles à la télévision dans des émissions telles que Deux mecs et une filleà travers ses premiers rôles au cinéma dans Van Wilder de National Lampoon et Blade Trinity tout le chemin vers Deadpool, le gars libre et Notice rouge, il a également eu un impact assez important en tant que génie du marketing. Avec ses propres marques telles que Aviation American Gin, sa société de production Maximum Effort et Mint Mobile, entre autres, Reynolds s’est révélé être un homme d’affaires très astucieux et sa maîtrise des médias sociaux est plus que capable de produire des promotions décentes pour attirer l’attention. . Cela a inclus une vidéo récente pour Mint Mobile dans laquelle Reynolds a lu sa version de Winnie The Pooh à la suite des histoires originales d’AA Milne tombant dans le domaine public.





Assumer le rôle de Grimace dans la publicité du Super Bowl de McDonalds, puis faire sa « grande révélation » de son implication, n’est qu’un autre petit truc de Reynolds pour attirer l’attention à la fois sur McDonalds et sur sa marque Aviation American Gin d’un seul coup. Ce n’est pas non plus la seule fois qu’il a utilisé McDonalds dans sa promotion pour la société de gin, ayant promu l’année dernière le McRib en créant le cocktail « Aviation Gin Riblet », dans une vidéo qui s’est terminée par son appel à McDonalds pour « ramener Grimace. » On dirait qu’il a non seulement réalisé son souhait, mais qu’il a également contribué au retour de la goutte violette.





