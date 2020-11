Les meilleures offres Black Friday sur les télescopes et jumelles Vixen

La société japonaise Vixen est un leader des télescopes astronomiques et des jumelles aux côtés de Celestron, Meade Instruments, Orion et Sky-Watcher et fabrique également des lunettes d’observation pour les observateurs de la faune.

Parallèlement à la fabrication des télescopes les plus courants (réfracteurs, réflecteurs et instruments hybrides, Schmidt-Cassegrain et Maksutov-Cassegrain), Vixen a également produit le Klevtsov-Cassegrain et le Vixen Sixth-Order Aspheric Cassegrain (VISAC) qui corrigent tous deux distorsion optique qui peut souvent ruiner les vues à travers le système optique. La société est également connue pour l’introduction du contrôleur GoTo sur les télescopes informatisés et la «queue d’aronde Vixen», qui offre une option universelle pour le montage des tubes de télescope.

Bien que Vixen s’adresse à tous les niveaux de skywatcher, il est important de se rappeler que vous devrez investir davantage pour un package complet de ce détaillant – par exemple, dans certains cas, Vixen vend souvent ses assemblages de tubes optiques (OTA) séparés de ses supports. . Si investir dans l’optique de Vixen est le choix pour vous, consultez cette page tous les jours pour les meilleures offres – nous avons recherché les meilleurs détaillants en ligne pour vous assurer d’obtenir une offre intéressante.

Vixen fabrique également des jumelles pour les budgets faibles, moyens et élevés.Par conséquent, que vous débutiez dans l’observation du ciel, que vous soyez plutôt un observateur occasionnel ou que vous préfériez utiliser les deux yeux pour admirer les merveilles du ciel nocturne, vous êtes assuré de trouver une excellente affaire sur cette page. Si vous avez besoin de conseils pour choisir les bonnes jumelles, lisez notre guide ou si vous souhaitez examiner d’autres options avant de faire un choix, consultez nos jumelles recommandées.

Quel télescope Vixen devriez-vous acheter?

Deux aspects importants à prendre en compte avant de prendre une décision sont d’une part, votre budget et d’autre part, le niveau d’expérience que vous avez dans l’observation du ciel nocturne.

Les débutants avec un peu d’expérience avec les télescopes et avec un budget approprié d’au moins 500 € peuvent obtenir un assemblage complet dans le Vixen Optics R130Sf avec monture Porta II. La taille de l’ouverture est modeste à cinq pouces, offrant un débit lumineux et une résolution brillants pour d’excellentes vues sur les planètes et les objets du ciel profond: un bon polyvalent qui verra l’observateur du ciel à un niveau intermédiaire.

Les réfracteurs Vixen Optics VMC95L Maksutov-Cassegrain et A70Lf – tous deux avec supports Porta mobiles – et l’A80Mf avec support Porta II sont également de bons choix pour les débutants avec des budgets raisonnables.

Les astronomes chevronnés apprécieront l’approche «mix and match» proposée par Vixen pour créer le télescope parfait. Avec un budget décent, une construction brillante peut être réalisée avec au moins 1000 € – le télescope catadioptrique Vixen Optics VC200L est un tube optique fin qui offre une vue imprenable sur une sélection de cibles, de la surface tumultueuse de Jupiter à la nébuleuse d’Orion. La clarté et le contraste du tube optique de 7,87 pouces sont dignes de son prix.

Vixen propose une variété de supports qui peuvent être accessoirisés avec des moteurs et des contrôleurs pour créer une expérience GoTo. Encore une fois, les observateurs du ciel doivent garder à l’esprit qu’ils devront investir un peu plus d’argent dans la gamme Vixen, mais avec cette page, nous trouverons l’offre idéale pour vous.