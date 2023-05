La Chine esquive les griffes américaines : les sanctions ne l’empêchent pas de continuer à développer son intelligence artificielle

NVIDIA ne peut pas vendre ses meilleurs GPU pour les applications d’IA à la Chine. L’alliance occidentale dirigée par les États-Unis a toujours été réticente à céder ses technologies les plus avancées à ce gigantesque pays asiatique, mais le 7 octobre 2022, l’administration Joe Biden il a serré le poing au maximum en incluant l’ensemble de l’industrie chinoise des semi-conducteurs sur la liste reflétant la portée de ses sanctions.

L’une des entreprises américaines les plus touchées par les interdictions visant à freiner le développement technologique en Chine est précisément NVIDIA. Le Département du commerce est l’institution qui, entre autres tâches, délivre les licences d’exportation aux entreprises américaines, et l’entreprise dirigée par Jensen Huang s’est vu interdire de vendre au pays de Xi Jinping ses GPU A100 et H100, qui sont ses puces pour l’intelligence artificielle avancée ( IA).

Le marché chinois est une source de revenus très importante pour certains concepteurs et fabricants de semi-conducteurs américains, ce qui a poussé certains d’entre eux à chercher des moyens de contourner les sanctions sans se heurter à l’administration. NVIDIA l’a fait. Sa stratégie lui permet de maintenir sa relation commerciale avec la Chine, et, en même temps, il aide les entreprises de cette puissance asiatique impliquée dans le développement de l’intelligence artificielle à continuer à prospérer dans cette discipline.

L’intelligence artificielle chinoise continue avec ingéniosité (et effort)

La Chine ne peut pas se permettre d’être exclue du marché de l’IA. Actuellement, ses trois entreprises les mieux positionnées dans ce domaine sont Baidu, Alibaba et SenseTime. Ces trois sociétés disposent de modèles d’intelligence artificielle conçus pour mettre en œuvre des services de vision artificielle, de traitement du langage naturel et de génération de contenu, entre autres capacités, et sans le soutien de NVIDIA à court terme, elles ne pourraient probablement pas continuer à développer leur affaires dans ce domaine.

Les ingénieurs chinois en intelligence artificielle doivent utiliser trois fois plus de puces A800 ou H800 que A100 ou H100, mais ils n’ont pas accès à ces dernières

Et c’est que cette société a l’approbation du département américain du commerce pour vendre ses GPU A800 et H800 sur le marché chinois, ce qui sont des versions légèrement simplifiées des processeurs graphiques phares que j’ai mentionnés dans le deuxième paragraphe de cet article. En pratique, ces puces limitent les capacités des plates-formes multi-GPU nécessaires pour entraîner les modèles d’intelligence artificielle les plus sophistiqués, mais les experts chinois ont trouvé le moyen de continuer malgré les restrictions imposées par ces processeurs graphiques.

Le modèle de langage qui réside à la base de ChatGPT nécessite, selon un groupe d’experts consulté par le Wall Street Journal, le support d’entre 5 000 et 10 000 GPU NVIDIA A100. Selon Yang You, qui est professeur à l’Université nationale de Singapour et fondateur de HPC-AI Tech, les ingénieurs chinois travaillant dans le domaine de l’intelligence artificielle doivent utiliser environ trois fois plus de puces A800 pour atteindre une puissance de traitement comparable ou H800. , le coût de votre infrastructure matérielle est donc beaucoup plus élevé.

Même ainsi, les entreprises chinoises font l’affaire. En fait, Tencent a développé en avril dernier un cluster de GPU H800 de NVIDIA spécialement conçu pour entraîner son modèle d’intelligence artificielle générative. De plus, les techniciens des entreprises chinoises proposent des méthodes ingénieuses qui leur permettent de développer davantage leur écosystème d’IA à un bon rythme.

Les deux plus efficaces consistent à combiner des puces de différents types dans leurs infrastructures matérielles et à développer des techniques logicielles visant à réduire le stress lié à la formation de grands modèles d’IA. En pratique, le développement de l’IA en Chine se poursuit malgré les déboires des États-Unis.

Image de couverture: C’est L’Ingénierie

Plus d’informations: Le journal de Wall Street

A 45secondes.fr : Les dernières nouveautés d’Intel et de NVIDIA ne sont pas censées être dans les magasins en Russie. Mais c’est seulement supposé