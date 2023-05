Les premières réactions de La Petite Sirène : une adaptation digne d’une action en direct ou une simple prise d’argent ?

Après la première d’hier soir, la première réaction au dernier remake d’action en direct de Disney, La petite Sirène, sont maintenant disponibles. Alors, ce dernier effort est-il une adaptation digne du classique bien-aimé ? Ou est La petite Sirène une autre tentative médiocre de retrouver le passé? Découvrons-le…





Nous allons commencer par les points positifs, et La petite Sirène les fans seront heureux d’apprendre qu’il y en a beaucoup, avec de nombreuses premières réactions faisant l’éloge de l’auteur-compositeur-interprète Halle Bailey en tant qu’action en direct Ariel et même appelant La petite Sirène « la meilleure adaptation en direct de Disney à ce jour. »

Alors que d’autres ont trouvé quelques problèmes avec l’histoire de La petite Sirène de retour au grand écran en action réelle, le consensus est que le film est de loin l’un des efforts les plus solides pour le faire. Beaucoup ont non seulement applaudi Bailey pour sa performance, mais aussi Daveed Diggs en tant que voix de Sebastian et Melissa McCarthy en tant que méchante Ursula.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU





La Petite Sirène devrait débarquer dans les cinémas plus tard ce mois-ci

Images de Walt Disney

Bien sûr, avec les hauts doivent inévitablement venir les bas, certaines réactions précoces remettant encore plus en question La petite Sirène. Bien qu’il semble que tous ceux qui ont eu la chance de voir la sortie de Disney aient déjà trouvé de quoi s’amuser, La petite Sirène tombe par rapport à son prédécesseur animé, l’un l’appelant « un remake principalement peint par numéros ».

La petite Sirène est un récit de l’histoire bien-aimée d’Ariel, une jeune sirène belle et fougueuse avec une soif d’aventure. La plus jeune des filles du roi Triton et la plus provocante, Ariel aspire à en savoir plus sur le monde au-delà de la mer et, tout en visitant la surface, tombe amoureuse du fringant prince Eric. Alors qu’il est interdit aux sirènes d’interagir avec les humains, Ariel doit suivre son cœur. Elle conclut un accord avec la méchante sorcière de la mer, Ursula, qui lui donne une chance de vivre sur terre mais met finalement sa vie – et la couronne de son père – en danger.

Avec la chanteuse et actrice Halle Bailey (adulte) comme Ariel aux côtés de Jonah Hauer-King (Le retour d’un chien à la maison) en tant que Prince Eric; Daveed Diggs, lauréat du Tony Award (Hamilton) comme Sébastien ; Awkwafina (Raya et le dernier dragon) comme Scuttle ; Jacques Tremblay (Lucas) comme Flet ; Noma Dumezweni (Le retour de Mary Poppins) en tant que reine Selina ; Art Malik (Patrie) en tant que Sir Grimsby ; avec l’oscarisé Javier Bardem (Il n’y a pas de pays pour les vieillards) en tant que roi Triton ; et Melissa McCarthy, deux fois nominée aux Oscars (Pouvez-vous jamais me pardonner ?, Demoiselles d’honneur) comme Ursule, La petite Sirène mettra en vedette la musique du lauréat d’un Oscar, Alan Menken (La Belle et la Bête, Aladdin) avec des paroles d’Howard Ashman et de nouvelles paroles de nouvelles chansons de Lin-Manuel Miranda, trois fois lauréat d’un Tony Award.

Réalisé par le nominé aux Oscars Rob Marshall (Chicago, le retour de Mary Poppins) avec un scénario du double nominé aux Oscars David Magee (La vie de Pi, Trouver Neverland), La petite Sirène devrait sortir en salles le 26 mai 2023.