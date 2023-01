Idina Menzel révèle un changement qu’elle se déteste d’avoir apporté à Frozen Hit Let It Go

En ce qui concerne les chansons à succès de Disney, Encanto a peut-être battu des records avec sa bande originale écrite par Lin-Manuel Miranda, mais une chanson domine toujours toutes les autres comme l’une des chansons les plus reconnaissables des deux dernières décennies de films Disney; Gelé« Laisse tomber. » Idina Menzel interprète le morceau emblématique en concert depuis près d’une décennie, et cela lui a fait regretter d’avoir apporté un changement à la chanson lors de son enregistrement. Elle a déclaré à CNN :

«Je savais que c’était un véritable accomplissement et une belle chance d’être une princesse Disney, d’être accueillie dans la famille Disney et d’être dans une comédie musicale, je savais que c’était assez épique, mais je n’avais aucune idée que cela deviendrait le phénomène qui ça faisait. Donc, je suis venu une fois et je l’ai chanté et je suis revenu une autre fois, parce qu’ils avaient écrit une autre partie et ils ont changé certaines paroles. J’ai réalisé que j’avais l’impression que ma voix sonnait trop mature, pour vraiment incarner cette jeune femme que l’on voit dans le film, alors je leur ai demandé de la reprendre — je ne sais pas pourquoi j’ai fait ça, parce que quand j’ai Je suis en concert partout dans le monde et j’ai un rhume et je veux juste me suicider. [Laughs] Mais je leur ai demandé : « Avançons d’un demi-ton et voyons », parce qu’alors ça sonne un peu plus innocent dans ma voix, un peu plus jeune. Alors que je le regardais tout à l’heure, je pensais: « Jeez, à quoi je pensais là-bas. » Mais, je suis content, parce qu’elle a l’air un peu plus jeune et un peu plus vulnérable.