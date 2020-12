Codes Roblox Coder Simulator 2 (décembre 2020)

Notre Simulateur de codeur Roblox 2 Codes a la liste la plus à jour de codes fonctionnels que vous pouvez échanger contre des animaux gratuits, de l’argent et des accessoires! Vous allez avoir besoin de beaucoup d’argent et d’équipement de travail si vous prévoyez de développer votre empire au mieux!

Liste de tous les codes de Coder Simulator 2

Nous vous tiendrons au courant des codes supplémentaires une fois qu’ils seront publiés. Vous devez vous assurer de les utiliser dès que possible, car vous ne saurez jamais quand ils pourraient expirer! Tous ces codes ont été testés à la date de publication de cet article. Si vous en trouvez un qui est expiré, veuillez nous indiquer le code exact dans les commentaires ci-dessous afin que nous puissions le supprimer!

Assurez-vous d’entrer le code exactement tel qu’il est répertorié ou il pourrait ne pas fonctionner correctement!

Coder Simulator 2 Codes (fonctionnement)

Voici un aperçu de tous les codes de travail dans Coder Simulator 2.

CADEAU – Échangez ce code contre un animal de compagnie exclusif à l’événement d’hiver (NOUVEAU)

Codes du simulateur de codeur 2 (expiré)

Ces codes pour Coder Simulator 2 ne fonctionne plus.

Comment utiliser les codes Coder Simulator 2

Il est facile d’utiliser des codes dans Coder Simulator 2. Lancez le jeu et appuyez sur le bouton Codes Twitter sur le côté gauche de l’écran. Copiez et collez les codes de travail exactement comme indiqué ci-dessus. Si le code fonctionne, vous recevrez une confirmation.

Description du jeu et mise à jour récente

Bienvenue dans Coder Simulator 2

Il s’agit d’une nouvelle version améliorée du jeu original de Snape Studio, Coder Simulator. Commencez dans votre garage avec un vieux bureau et un codeur noob, et gagnez de l’argent. Développez votre empire, débloquez de nouveaux emplacements, embauchez de meilleurs codeurs et devenez le plus riche du monde! [WINTER UPDATE]:

– ÉVÉNEMENT D’HIVER! Allez au centre commercial en jeu et obtenez des récompenses!

– 2 NOUVEAUX ANIMAUX! Joueurs XBOX:

– Utilisez le bouton Retour pour passer en mode UI

– Sélectionnez les boutons à l’aide du joystick gauche

– Appuyez sur X sur les bureaux / codeurs déjà placés pour ouvrir leur interface utilisateur

– Utilisez A / Right Trigger pour cliquer

