La vidéo scandaleuse de Percy Hynes White harcelant Jenna Ortega de Merlina

célébrités

Percy Hynes White a été accusé d’abus par différentes femmes et maintenant une vidéo inclut Jenna Ortega comme l’une de ses victimes. Voir!

©IMDB/NetflixPercy Hynes White et Jenna Ortega

Au-delà du succès de Merlinla première série dans laquelle il a triomphé dans le monde entier, les jours de Percy Hynes Blanc ils ne sont pas faciles. L’acteur, qui jouait Xavier Thorpé, Il a été accusé via les réseaux sociaux d’abus sexuels, de pédophilie et de dissimulation de viol. Ce sont différents jeunes qui ont raconté leurs mauvaises expériences avec l’interprète.

Selon certaines déclarations connues sur les réseaux sociaux, Percy Hynes White a organisé des fêtes avec ses amis pour tromper les filles âgées de 14 à 16 ans, les saouler puis avoir des relations sexuelles avec elles. Sans doute des accusations très fortes dont l’interprète n’a pas encore parlé et ne l’a pas fait non plus. Netflix.

Mais au fil du temps, de plus en plus d’informations sur l’affaire contre White continuent d’émerger. Et maintenant, qui joue dans une vidéo scandaleuse avec lui est Jenna Ortega, la protagoniste de Merlin et avec qui il a travaillé. Plusieurs utilisateurs des réseaux sociaux ont montré un audiovisuel dans lequel l’acteur harcelait apparemment son collègue.

La vidéo scandaleuse de Percy Hynes White harcelant Jenna Ortega :

On ne sait toujours pas dans quel contexte la vidéo a été prise, mais l’un des fans de Jenna Ortega C’est lui qui l’a partagé. Je sais qu’il y a beaucoup de vidéos comme celle-ci, mais je veux qu’elles deviennent plus virales pour que les gens puissent voir quel genre d’homme il est. La jeune femme commence par écrire.

Puis ajouter: « Et vous ne pouvez pas me dire que ce n’était pas » intentionnel « , il est clair qu’il l’a fait exprès. J’espère que Jenna va bien et je suis désolé pour toutes les victimes de Percy. ». Il a également ajouté le hashtag à ce post où il a partagé la vidéo annuler percy qui, pendant des jours, est virale et où ils demandent à Netflix de retirer l’acteur de la deuxième saison de Merlin.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?