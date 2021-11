GTA Trilogy Gameplay partagé en ligne

Rockstar n’a pas voulu montrer le gameplay de Grand Theft Auto: The Trilogy – Definitive Edition avant sa sortie, mais les quelques chanceux qui ont mis la main sur le jeu tôt le feront. La collection est disponible sur PlayStation 5 et PS4 vendredi, et voici notre premier aperçu de III, Vice City et San Andreas, tous fonctionnant dans leurs versions mises à jour. Nous avons intégré des séquences de YouTube et d’autres sources ci-dessous, avec environ une demi-heure de III et Vice City actuellement téléchargées. Il y a aussi un court extrait de San Andreas.

GTA III : Le gameplay de l’édition définitive

GTA : Vice City : Le gameplay de l’édition définitive

GTA : San Andreas : le gameplay de l’édition définitive

Alors qu’est-ce que tu en penses? Ces remasters sont-ils à la hauteur des attentes ou êtes-vous un peu déçu par le travail fourni ? Partagez votre opinion dans les commentaires ci-dessous.