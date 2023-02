Le casting de One Piece veut Jamie Lee Curtis dans la série Netflix

L’actrice acclamée Jamie Lee Curtis est une grande fan de One Piece, et tout le monde aimerait la voir dans la série.

Le casting de One Piece Live-Action veut Jamie Lee Curtis dans la série Netflix

Bien qu’ayant échoué avec Cowboy Bebop et Menace de mortNetflix veut continuer à essayer d’amener des anime populaires sur son écran et le fera bientôt avec des productions telles que Une pièce et Avatar : le dernier maître de l’airentre autres.





Récemment, la plateforme de streaming a dévoilé le premier regard sur le Une pièce adaptation, confirmant qu’il arrivera cette année. Le casting a déjà été confirmé, avec Iñaki Godoy comme Monkey D. Luffy, Emily Rudd comme Nami, Mackenyu Arata comme Roronoa Zoro, Jacob Romero Gibbs comme Usopp, Taz Skylar comme Sanji, Morgan Davies comme Koby, Ilia Isorelýs, Paulino comme Alvida, McKinley Blecher comme Arlong, Jeff Ward comme Buggy, Vincent Regan comme Garp, Aidan Scott comme Helmeppo, Peter Gadiot comme Shanks, Jean Henry comme Fullbody, Len-Barry Simons comme Chew, Alexander Maniatis comme Klahadore, Steven Ward comme Mihawk, Craig Fairbrass comme Chef Zeff, Langley Kirkwood en tant que capitaine Morgan, Celeste Loots en tant que Kaya et Chioma Umeala en tant que Nojiko.

Mais il y a toujours de la place pour quelqu’un d’autre, surtout si c’est Jamie Lee Curtis. L’actrice acclamée s’est déclarée fan de l’anime, et il semble que le casting veuille qu’elle la rejoigne. Ou du moins Emily Rudd, qui a exprimé son désir de travailler avec Curtis dans l’adaptation (avec l’aimable autorisation de Ventilateur Netflix One Piece):

En fait, la fille de Curtis a lancé une campagne pour qu’elle joue un personnage nommé Kurega, elle a donc encore une chance de faire partie du projet à l’avenir.





De quoi parle One Piece ?

Téléviseur Fuji

Une pièce est né comme un manga écrit et dessiné par Eiichiro Oda, publié pour la première fois le 19 juillet 1997 dans le magazine Shonen Jump. Quant à l’anime, c’est l’une des émissions les plus populaires au monde, sans parler de l’une des séries animées les plus anciennes avec 1 000 épisodes.

L’histoire suit Monkey D. Luffy, inspiré par Shanks, un pirate qui lui a sauvé la vie, pour devenir le roi des pirates. Au début de la série, vingt-quatre ans avant l’histoire actuelle, un pirate nommé Gol D. Roger, connu sous le nom de Pirate King, a été exécuté, mais avant sa mort, il a parlé à la foule de son trésor, le One Piece. Ses paroles ont déclenché ce que l’on appellerait « le grand âge de la piraterie » ; d’innombrables pirates se sont mis à la recherche du trésor, causant des problèmes importants au gouvernement mondial. Monkey D. Luffy devient l’un d’entre eux, souhaitant être le prochain roi des pirates, et entreprend de rassembler des coéquipiers et de commencer ses aventures.