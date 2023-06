Où voir Snowdrop, la série Park Soo Ryun ?

in

Snowdrop était l’un des drames K dont on parlait le plus ces derniers temps et vient de prendre de l’importance avec le décès de Park Soo Ryun. Où est?



© Instagram @su.ryeon_pOn vous dit dans quel streaming Snowdrop est, la série de Park Soo Ryun récemment décédé.

Le monde des séries coréennes est en deuil, puisque ces dernières heures le décès de Parc Soo-ryunune actrice bien connue qui faisait partie du casting de perce-neige. C’est un drame qui a généré un grand impact lors de sa sortie en 2021, mais le public du monde entier a apprécié son histoire. C’est sur quelle plateforme ?

Son postulat se situe dans les années 1980 sous un régime militaire lors de la tension Nord-Sud. Il suit Im Soo-ho, un étudiant diplômé d’une prestigieuse université coréenne qui apparaît dans un dortoir pour femmes couvert de sang. Eun Young-cho, une jeune femme joyeuse et adorable, soigne ses blessures et l’aide à se cacher.

+Parc Soo Ryun à Snowdrop

L’un des premiers rôles de l’actrice était dans perce-neige, où il avait un petit rôle, mais à travers ses réseaux sociaux, il a montré son bonheur de faire partie du projet. Là, il a clairement exprimé son enthousiasme à l’idée de travailler avec Jung Hae In et a pris le temps de prendre des photos sur le plateau avec le reste de l’équipe et du casting.

+Sur quelle plateforme la série Snowdrop est-elle diffusée ?

Le K-drama a été créé en Corée du Sud le 18 décembre 2021 sur JTBC, où il a reçu une large audience tout au long de sa saison. Puis vint sa diffusion mondiale : tu peux voir perce-neige en ce moment sur le service de streaming Star+ en Amérique latine et sur Disney+ en Espagne.

Les 16 épisodes en première sont en vedette Jun Hae-in dans le rôle de Lim Soo-ho, un étudiant universitaire qui a grandi en Allemagne et cache un secret, et donc Kim Ji Soo dans le rôle d’Eun Young-ro, l’étudiante qui tombe amoureuse de Soo-ho. Le reste de son casting principal est complété par : Jang Seung-jo, Yoon Se-ah, Kim Hye-yoon, Jung Yoo-jin, Yoo In-na, Jung Yi-seo et Baek Ji-won.

