Identique à Liam Neeson : les enfants de l’acteur et de Natasha Richardson le sont aussi

La ressemblance physique entre l’acteur et ses héritiers étonne. Regardez les images de Micheál et Daniel et découvrez comment ils traversent la mort de l’actrice il y a plus de dix ans.

© GettyNatasha Richardson et Liam Neeson sont ensemble depuis plus de 15 ans.

le décès de personnalités du monde du divertissement frappe toujours les téléspectateurs. Et il n’y a rien de plus douloureux que de dire au revoir à ces acteurs qui nous ont marqués avec leurs séries ou leurs films. Mais pour les familles de ces célébrités, c’est encore plus tragique. Alors ils l’ont vécu de près Liam Neeson et leurs enfants, qui jour après jour se souviennent de leur célèbre mère et épouse, Natasha Richardson.

Lauréat d’un Tony Award, l’interprète britannique a participé à des dizaines de fictions qui sont restées à jamais dans la mémoire des cinéphiles. Un parfait exemple, qui marqua quelques générations, fut Le piège des parents (1998). Connu sous le titre Jeu de jumelles en Amérique latine, Richardson était associée à l’image d’Elizabeth James, mère d’Annie et Hallie. Et dans la vraie vie, elle n’était pas très loin de ça.

En 1994, elle épouse l’artiste irlandais Liam Neeson. Du fait de leur amour, ils ont eu deux enfants : Michel et Daniel. Cependant, la pire nouvelle est arrivée pour la famille lorsque le 19 mars 2009 – âgé de seulement 45 ans – est décédé dans un accident de ski à la station Mont Tremblant. Depuis lors, son mari et ses enfants ont maintenu son héritage vivant, l’honorant à travers l’art.

Liam Neeson, par exemple, a joué aux côtés de Micheál Fabriqué en Italie, un film mettant en scène un père et son fils essayant de se remettre de la perte de leur femme et de leur mère, respectivement. Ce n’était pas la première fois qu’ils agissaient ensemble, puisqu’ils l’avaient déjà fait en vengeance sous zéro. Apparemment, chacun des films que le célèbre acteur a dirigé depuis lors, présente des accidents ou des duels du même type qu’il a dû traverser.

De son côté, Daniel Neeson choisit de laisser quelques messages sur son profil Instagram vérifié. En 2018, il a partagé une photo de l’actrice et a écrit: «9 ans plus fort. Personne n’est jamais parti, ils deviennent plus vivants”. Et j’ajoute : « Ne vous battez pas avec vos mamans car ce sont des super-héros”. Micheál, Daniel et Liam ont bien plus en commun que leur ressemblance physique frappante.

