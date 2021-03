Au revoir Outlander, Sam Heughan a un nouveau projet

Depuis son entrée dans le catalogue Netflix, Outlander C’est devenu la série d’époque la plus vue et la plus choisie par les utilisateurs. Ce n’est pas seulement l’intrigue qui capture cette fiction, mais le décor au moment de la rébellion jacobite en Écosse en 1745 est digne d’admiration.

La série, qui suit les aventures de Claire Randall et Jamie Fraser (Sam Heughan), est basée sur les livres de Diana Gabaldon, mais jusqu’à présent, les fans n’ont que quatre saisons disponibles sur Netflix. C’est pourquoi, en attendant les prochains épisodes de Outlander, qui pourrait arriver en septembre de cette année, il existe une autre fiction avec laquelle vous pouvez vous divertir.

Il s’agit de Hommes en kilts, la nouvelle série avec Sam Heughan (Jamie) et Graham McTavish (Dougal MacKenzie) où ils visitent les plus beaux endroits des Highlands écossais. Cependant, il y a un détail qui a fait la différence avec tous les autres, dans leurs chapitres ils apparaissent vêtus du kilt traditionnel et parlant d’histoire, pour ceux qui sont fans de la culture écossaise.







Où voir des hommes à Kilts?

Pour profiter des aventures de Jamie Fraser et Dougal MacKenzie, il est facile d’aller sur Netflix et de rechercher «Outlander». Cependant, à cette occasion, où Heughan et McTavish mettent une teinte de bonheur en Écosse, il faut se rendre chez Starz, un service de streaming qui propose son propre catalogue.