Qui est Bella Poarch, la star de TikTok qui danse avec son visage

Sur TIC Tac Une nouvelle célébrité est née qui se prépare à apparaître sur les pages principales de pratiquement tous ceux qui ont installé l’application sur leur smartphone. C’est à propos de Beau poarque, une fille américaine de juste 19 années, qui réalise une série de vidéos dans lesquelles il capte l’attention de millions d’utilisateurs avec chorégraphie détails, réalisés uniquement avec des enfants mouvements du visage.

Qui est Bella Poarch et pourquoi est-elle célèbre

Née aux États-Unis le 8 février 2001, Bella Poarch a des parents philippins. Selon sa biographie, il a servi brièvement dans l’armée des États-Unis dès l’âge de 17 ans, tandis que la renommée est venue deux ans plus tard avec TikTok et grâce à un type de vidéo assez traditionnel pour la plateforme: celle du synchronisation labiale, le doublage de chansons célèbres effectué en prononçant les mots sur la base de l’audio original. À la formule originale de synchronisation labiale, Bella Poarch a appliqué deux ingrédients qui ont rendu ses vidéos particulièrement reconnaissables: le premier est un filtre TikTok qui pointe automatiquement le cadre vers le visage du sujet, le suivant même lorsqu’il est en mouvement; le second est un ‘interprétation particulière des morceaux, au cours desquels la jeune femme plisse le nez et les lèvres, sourit et bouge les yeux au rythme de la musique.

Le clip viral

L’originalité du résultat et l’expressivité de la jeune fille lui ont valu l’appréciation d’un cercle de fans qui au fil des mois s’est progressivement élargi, jusqu’à un clip publié il y a quelques semaines et devenu viral. La vidéo a utilisé comme base audio une vieille pièce crasseuse de l’artiste britannique Millie B, qui comme souvent sur TikTok a connu une véritable seconde jeunesse parmi les utilisateurs de la plateforme. De retour célèbre sous le nom de M to the B, la chanson est devenue la base de des milliers d’autres vidéos qui reflètent les mouvements de Bella Poarch dans son interprétation, aidant à projeter la vidéo de la jeune femme au-delà du 300 millions de vues.

C’est justement la vidéo de M au B qui projetait Bella Poarch parmi les célébrités du site: si avant la jeune femme pouvait compter sur la curiosité de centaines de milliers de personnes, à partir du clip viral du 18 août les nouveaux fans ont augmenté à un rythme impressionnant , jusqu’à 2 millions de nouveaux abonnés en un jour. Maintenant, Belle Poarch compte sur la suite de presque 15 millions de personnes, mais le chiffre augmente chaque jour de centaines de milliers d’unités.