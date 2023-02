Ice-T réfléchit à jouer un flic après la controverse « Cop Killer »

Icône du hip-hop et légende de la télévision Glace-T s’ouvre sur le fait de passer de « Cop Killer » à assumer un rôle de flic dans Law & Order : Unité spéciale pour les victimes. S’adressant à Variety en l’honneur de sa récente intronisation au Hollywood Walk of Fame, Ice-T a longuement parlé de sa carrière dans le hip-hop et a évoqué la controverse créée en 1991 avec sa chanson de rap « Cop Killer ». La chanson, qui parle de tuer des flics en réponse à la brutalité policière, avait été si controversée que même le président de l’époque, George HW Bush, s’y était publiquement opposé. Le contrecoup a conduit à la Nombre de corps l’album est rappelé et réédité sans la chanson.

Pendant ce temps, la carrière d’acteur d’Ice-T l’a amené à travailler avec La loi et l’ordre créateur Dick Wolf peu après la sortie de « Cop Killer ». Son travail acclamé sur Wolf’s New York sous couverture a conduit à d’autres rôles dans des émissions produites par Wolf, menant à l’offre de jouer le détective Odafin « Fin » Tutuola sur le La loi et l’ordre retombées Law & Order : Unité spéciale pour les victimes. Il a accepté le rôle et joue le rôle depuis 2000, recueillant de nombreux éloges et éloges de la critique au cours des deux dernières décennies pour son travail dans la série. Sur la façon dont il a pu s’imprégner du rôle d’un flic dévoué après « Cop Killer », Ice-T indique clairement qu’il jouait un personnage pour cette chanson autant qu’il l’était pour l’émission télévisée.

« Je joue dans les deux. Je n’ai jamais tué de flic. Dans » Cop Killer « , je joue un homme qui était en colère contre la police, qui a craqué et les a poursuivis en raison de la brutalité politique. C’est de la comédie. Là où les médias l’ont passé sous silence, C’est quand ils ont dit que c’était vraiment Ice-T qui disait d’aller tuer la police. Je n’ai pas fait ça. Il en va de même pour SVU. Je ne suis pas un flic. Je suis la chose la plus éloignée d’un flic. jusqu’au dilemme avec la police maintenant – oui, c’est difficile. »





Ice-T dit que tous les flics ne sont pas les mêmes

Ice-T a ensuite répondu aux critiques que certains ont eues qui montrent comme Law & Order : Unité spéciale pour les victimes peut être considéré comme de la propagande policière. Alors qu’il dit qu’il comprend cet argument, Ice-T dit qu’il joue Fin comme il aborderait le travail de la police s’il était un flic dans la vraie vie. Il note que tous les flics ne sont pas identiques et que Fin n’est pas le genre de flic auquel le « Cop Killer » fait référence dans la chanson de rap controversée.

« Le flic que je suis dans notre émission est un détective SVU. Si je devais être policier dans la vraie vie, ce serait ce type de flic parce qu’il n’y a pas de zone grise. Vous poursuivez des violeurs et des pédophiles. C’est difficile d’être un mauvais flic dans cette unité. Sur la face B, si vous ne jouez que les méchants tout le temps, qu’est-ce que vous mettez là-bas ? Vous êtes une célébrité, mais vous poussez la ligne d’être un trafiquant de drogue ou un tueur. En tant qu’acteur, quelqu’un doit jouer le propriétaire d’esclaves, jouer ces gens bizarres dans le monde. Quand j’ai obtenu le poste à SVU, Dick Wolf m’a dit : « Ice, tu n’aimes pas les flics, non ? » Je lui ai dit que durant mon passé criminel, je ne détestais pas les flics, c’étaient mes adversaires. [He asked,] « Mais vous admettez que nous en avons besoin, n’est-ce pas? » J’ai dit: « Ouais. » Donc, Wolf m’a dit de jouer le flic dont nous avons besoin. Et si je joue le flic dont nous avons besoin, je n’aurai aucun problème avec ça – mon flic est loin du flic que le tueur de flic veut tuer. »

Tout récemment, Ice-T a reçu sa propre étoile sur le Hollywood Walk of Fame, et la cérémonie a reconnu à la fois sa carrière de rap et d’acteur. Chuck D était parmi les personnes présentes pour aider à introniser Ice-T, tout comme Wolf et SVU co-vedette Mariska Hargitay.