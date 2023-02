Zachary Levi a une idée pour Shazam ! dans la nouvelle DCU

Shazam ! Fureur des Dieux sortira en salles le mois prochain, et ce pourrait être la dernière aventure de Zachary Levi en tant que mortel le plus puissant du monde. La suite du film de 2019 a été annoncée dans le cadre du précédent plan à long terme de la DCU, bien avant la fusion de Warner avec Discovery et avant la prise de contrôle de David Zaslav à la tête de l’entreprise.





Depuis son arrivée, Zaslav s’est chargé d’annoncer plusieurs changements, dont beaucoup sont liés à l’univers DC Comics. Le plus important a été de créer DC Studios, une division qui sera en charge de tous les projets de franchise, que ce soit dans le cinéma, la télévision, l’animation ou les jeux vidéo. James Gunn et Peter Safran ont été sollicités pour superviser ce domaine, et ils élaborent déjà un nouveau plan pour le DCU. Ce qui pourrait ne pas inclure le personnage de Levi.

Le pitch de Zachary Levi pour Shazam ! 3

Warner Bros.

En parlant avec fandangoLevi a révélé son idée pour l’avenir de son personnage :

« Avec notre franchise particulière, il m’a été très difficile de comprendre ce que serait le déménagement. En partie parce que tous les enfants poussent comme des mauvaises herbes, donc je ne sais même pas comment cela s’applique à la dynamique de ce que le film est. va être. Je n’ai jamais vu un film de zombies de super-héros. Vraiment, j’aimerais tuer des zombies, et je pense que ce serait vraiment amusant de faire Shazam 3. Pas un Shazam mort-vivant, mais plutôt nous devons nous battre comme des hordes de morts-vivants. »

Bien qu’il ne soit pas clair comment son idée s’intégrerait dans la franchise, les histoires de zombies et d’apocalypse sont en plein essor, ce qui pourrait signifier un succès garanti. Des productions comme Les morts-vivantsou plus récemment, Le dernier d’entre nousont relancé le genre et sont devenus d’énormes sagas.

Pour l’instant, Zachary Levi reviendra en tant que mortel le plus puissant du monde dans Shazam ! Fureur des Dieux. Dans ce deuxième épisode, Billy et sa famille devront faire face à de nouveaux défis et à des méchants exceptionnels, sous la forme de Lucy Liu et Helen Mirren, deux des grands ajouts de ce nouvel épisode, aux côtés de Rachel Zegler.

Le film mettra en vedette les retours de Zachary Levi et Asher Angel en tant que héros titulaires; Jack Dylan Grazer et Adam Brody dans le rôle de Freddy ; Faithe Herman et Meagan Good dans le rôle de Darla; Ian Chen et Ross Butler dans le rôle d’Eugene; Grace Fulton comme Maria; Jovan Arman et DJ Chair comme Pedro ; Marta Milans et Cooper Andrews.

Shazam ! Fureur des Dieux est prévu pour une sortie le 17 mars.