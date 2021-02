Jeff Goldblum aurait donné de nombreuses suggestions dans ‘Jurassic World 3’

Il a été révélé que Jeff Goldblum aurait conduit la production de ‘Jurassic World: Dominion’ en raison de ses suggestions constantes, comme l’a révélé sa co-star Sam neill.

Après le grand succès de « Monde jurassique » Oui ‘Jurassic World: Fallen Kingdom’, le prochain et troisième volet de la trilogie des dinosaures présentera le retour de ses protagonistes originaux, dans une histoire qui, selon le réalisateur, Colin Trevorrow, « Va fermer la franchise. »

Dans une nouvelle interview, la co-star du film, Sam neill, a révélé que la production était folle en raison de la pandémie de coronavirus et des suggestions constantes de Jeff Goldblum.

« Colin Trevorrow, qui est un gars adorable et un très bon manager, était ouvert aux suggestions. Jeff Il est venu travailler avec une cinquantaine de suggestions qui nous rendaient fous chaque jour, que Dieu le bénisse. J’aime Jeff, mais, a de nombreuses idées. Laura et j’avais des idées aussi et Colin il était ouvert à cela. Nous verrons à quel point il atteint la coupe finale ».







Nul doute que la troisième bande de « Monde jurassique » est l’une des sorties les plus attendues des prochaines années, sa première date étant prévue pour 10 juin du 2022.