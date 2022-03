La bande-annonce officielle d’Obi-Wan Kenobi arrive

Dans le cadre du Disney Investor Day, la toute nouvelle bande-annonce du prochain Obi Wan Kenobi la série est sortie. La série limitée très attendue verra enfin le retour d’Ewan McGregor en tant que légendaire maître Jedi depuis sa dernière apparition dans Star Wars : Épisode III – La Revanche des Sith retour en 2005. Obi Wan Kenobi rejoindra les rangs des Guerres des étoiles programmation originale sur Disney + aux côtés Le livre de Boba Fett, Le Mandalorien, Star Wars: Le mauvais lotet Star Wars : Visions. Vous pouvez consulter la bande-annonce officielle pour Obi Wan Kenobi au dessous de.

Comme indiqué ci-dessus, la toute nouvelle bande-annonce révèle toutes sortes de séquences inédites pour la série Disney +. Malheureusement, bien que les fans n’aient pas eu un aperçu du retour de Hayden Christensen en tant que Dark Vador, sa présence peut certainement être entendue sur l’écran titre vers la fin de la bande-annonce. Du bon côté, cependant, la bande-annonce a révélé notre premier regard sur les Inquisiteurs, alors qu’ils font leurs premiers débuts en direct. Le premier Inquisiteur vu dans le Obi Wan Kenobi bande-annonce est leur chef, Grand Inquisiteur. Introduit au début de la première saison de Rebelles de la guerre des étoilesil est frappant, menaçant, exprimé par Jason Isaacs, qui poursuit l’ancien Padawan Kanan Jarrus et le futur Jedi Ezra Bridger tout au long de la saison.

Un autre inquisiteur qui est apparu dans la bande-annonce était Fifth Brother. Ce personnage était également apparu dans Rebelles de la guerre des étoiles, mais a finalement été tué par Dark Maul lui-même. Selon Entertainment Weekly, Moses Ingram jouera un inquisiteur nommé Reva, qui serait la troisième sœur. Rejoindre également le casting pour Obi Wan Kenobi sont Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, O’Shea Jackson Jr., Sung Kang, Simone Kessell, Benny Safdie et Rory Ross.

Obi Wan Kenobi est une prochaine série limitée américaine développée pour le streaming sur Disney + mettant en vedette le Guerres des étoiles personnage du même nom. La série est écrite par Joby Harold et réalisée par Deborah Chow. Le synopsis officiel des prochaines lectures, officiellement intitulé Obi Wan Kenobila série débute 10 ans après les événements dramatiques de Star Wars : La Revanche des Sith où il a fait face à sa plus grande défaite, la chute et la corruption de son meilleur ami et apprenti Jedi, Anakin Skywalker est devenu le mal Sith Lord Dark Vador. La série ramènera Ewan McGregor, Hayden Christensen, Joel Edgerton et Bonnie Piesse.





Obi-Wan Kenobi promet une revanche du siècle







Depuis que la confirmation officielle de l’émission a été révélée au monde en 2019, l’anticipation de Obi Wan Kenobi a été tout à fait là-haut. Récemment, IMDb avait annoncé que Obi Wan Kenobi a été répertorié dans ses films les plus attendus, séries télévisées de 2022. Pour être précis, le Guerres des étoiles La série a été placée comme la 6e nouvelle série la plus attendue de 2022. La présidente de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, avait révélé comment la réunion de McGregor et Christensen s’était transformée en un moment émouvant, et comment ils étaient ravis de revenir dans leurs rôles emblématiques une fois de plus (et, espérons-le, pas pour le dernière fois).

« Ce qui était le plus excitant, c’était d’être sur le plateau et de regarder les deux leur s’exciter », a déclaré Kennedy au magazine Empire. « Ils ne s’étaient pas vus depuis longtemps. J’ai été surpris de voir à quel point c’était incroyablement émouvant pour chacun d’eux de se retrouver dans ces rôles et de réaliser à quel point il était important Guerres des étoiles était pour chacun d’eux. C’était le début de leur carrière. »

Obi Wan Kenobi est actuellement prévu pour être publié le 25 mai. La prochaine série limitée comprendra un total de six épisodes. Obi Wan Kenobi est réalisé par Deborah Chow et produit par Kathleen Kennedy, Michelle Rejwan, Deborah Chow, Ewan McGregor et Joby Harold. Guerres des étoiles le compositeur John Williams a écrit le thème principal de la série.





