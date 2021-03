« ICarly »: pourquoi Jennette McCurdy ne sera pas dans le renouveau en tant que Sam

Depuis la renaissance de «icarly»Et au retour de Miranda Cosgrove, Nathan Kress (Freddie) et Jerry Trainor (Spencer), il a également été révélé que Jennette McCurdy (Sam) ne ferait pas partie du projet que Paramount + prépare pour 2021.

Bien qu’à l’époque, l’actrice, chanteuse et compositrice qui jouait Sam Puckett dans deux productions de Nickelodeon, « icarly« Y »Sam et chat», N’a pas révélé ses raisons de quitter son personnage dont on se souvenait, récemment, l’actrice a rompu son silence et a parlé des raisons qui l’ont amenée à quitter la comédie.

Lors d’une conversation avec l’invitée Anna Faris sur son podcast «Empty Inside», jennette mccurdy a confirmé qu’il ne fera pas partie de la renaissance de « icarly»En réitérant que sa carrière d’actrice est terminée.

« J’ai arrêté il y a quelques années pour tenter ma chance en écrivant et en réalisant, ça se passe très bien », a avoué l’actrice de 28 ans. «J’ai arrêté il y a quelques années parce que je ne le voulais pas au départ. Ma mère m’a mis là-bas quand j’avais 6 ans et à 10 ou 11 ans j’étais le principal soutien financier de ma famille qui n’avait pas beaucoup d’argent et c’était la solution. En fait, je pense que cela m’a aidé à atteindre un certain degré de succès. «

McCurdy a également expliqué qu’elle avait décidé d’arrêter de jouer lorsque sa mère est décédée en 2013. «Une fois que j’ai commencé à maîtriser mes nerfs, c’est là que j’ai commencé à avoir une certaine traction, mais j’ai finalement arrêté après le décès de ma mère parce que beaucoup d’entre eux mourut avec sa mort, ses idées pour ma vie et c’était son propre chemin et un chemin difficile à coup sûr ».

Jennette McCurdy a avoué qu’elle n’aimait pas jouer et qu’elle ne l’avait fait que pour sa mère (Photo: Nickelodeon)

« JE SUIS TELLEMENT ATHAMÉ DE MON PASSÉ ACTORAL »

Malgré la renommée, l’actrice qui était également dans des émissions comme «Malcolm in the Middle» et «Zoey 101» a admis: «J’ai tellement honte de mon passé d’acteur. J’en voulais à ma carrière à bien des égards. Je me sens tellement insatisfait des rôles que j’ai joués et je pense qu’ils sont les plus ringards. «

«J’ai fait les spectacles où j’avais 13 à 21 ans et à 15 ans j’étais déjà gêné. Mes amis de 15 ans ne disaient pas: « Oh génial, vous êtes dans cette émission de Nickelodeon. » C’était embarrassant et j’imagine que vous pouvez avoir une expérience très différente du jeu d’acteur si vous êtes fier de vos rôles et si vous vous sentez satisfait d’eux », a-t-il ajouté.

jennette mccurdy Elle est revenue au théâtre en février 2020 uniquement pour le monologue «I’m Glad My Mom Died», avec l’intention d’honorer sa défunte mère. Néanmoins, il a admis qu’il ne pouvait revenir à la comédie qu’avec un metteur en scène qu’il admire particulièrement.