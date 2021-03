Où acheter une bouteille d’eau virale TikTok Cirkul aux États-Unis et au Royaume-Uni

Voici où vous pouvez acheter la bouteille d’eau Cirkul de TikTok au Royaume-Uni, au Canada, en Australie et aux États-Unis.

TikTok est magique. Non seulement cela nous donne toutes les danses et les défis, mais c’est aussi notre destination de magasinage numéro un. La plate-forme de médias sociaux nous a présenté divers produits, notamment le célèbre legging Seasum (ou legging TikTok) qui améliore les fesses et le mascara Lash Sensational Sky High de Maybelline.

Maintenant, c’est une bouteille d’eau qui est devenue virale. Mais qu’est-ce qui est si excitant dans une bouteille d’eau, demandez-vous? Eh bien, ce n’est pas juste tout bouteille d’eau. Cette bouteille vous permet de passer de l’eau ordinaire à l’eau aromatisée en un seul clic.

Mais avant de commencer à chercher comment vous pouvez l’ajouter à votre panier, voici ce que vous devez savoir sur la bouteille d’eau très en vogue et où vous pouvez attraper la vôtre.

LIRE LA SUITE: Ce test de personnalité devient viral sur TikTok et il vous dit exactement de quelle couleur vous êtes



Voici où vous pouvez acheter une bouteille d’eau Cirkul. Image: @alyssacasatelli via TikTok

Comment fonctionne la bouteille Cirkul sur TikTok et où puis-je l’acheter?

La bouteille d’eau Cirkul est une bouteille avec un filtre spécial qui vous permet d’ajouter des saveurs à votre eau ordinaire et de changer entre les deux. Les saveurs sont toutes sans calories, sans colorant artificiel et sans sucre.

Il y a actuellement 39 saveurs (et encore plus à venir) allant du café glacé classique au thé à la pêche et à la cerise limeade. La bouteille elle-même coûte 15 € et toutes les saveurs, qui durent six recharges de bouteille, coûtent 3,75 €.

Vous ne pouvez acheter qu’une bouteille Cirkul et la variété de saveurs différentes sur leur site officiel et la livraison est gratuite pour les commandes de plus de 15 €.

Les gens sur TikTok vivent pour les bouteilles et remercient la marque de les avoir aidés à boire plus d’eau.

Pouvez-vous acheter la bouteille d’eau Cirkul au Canada, au Royaume-Uni ou en Australie?

Maintenant, pour une mauvaise nouvelle: malheureusement, vous ne pourrez pas mettre la main sur la bouteille Cirkul du Canada, du Royaume-Uni ou de l’Australie. En fait, Cirkul expédie uniquement aux États-Unis. Cependant, ils espèrent aller dans le monde entier dans un proche avenir.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂