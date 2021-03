Y aura-t-il une suite de Moxie? Voici ce que le casting pense qu’il devrait se passer ensuite

Plus de club Moxie? Une révolution à l’échelle de la ville? Un saut dans le temps à l’université? Les acteurs de Moxie partagent leurs idées de suite.

Rebelles, unissez-vous! Le nouveau film « Come-of-Rage » de Netflix Moxie a enfin été publié sur le service de streaming et il est maintenant temps d’en parler.

Moxie, qui est la deuxième sortie de réalisateur d’Amy Poehler (sa première était celle de Netflix Pays du vin), suit un groupe d’étudiantes qui en ont assez des attitudes sexistes et toxiques de leur lycée. Vivian Carter (Hadley Robinson) crée un zine féministe en réponse, qui déclenche alors une révolution à l’échelle de l’école.

Le film met en vedette un certain nombre de visages familiers, ainsi que de brillants nouveaux venus dont les téléspectateurs tombent déjà amoureux. Avant la sortie du film, 45secondes.fr a rencontré Poehler, Robinson, Lauren Tsai, Alycia Pascual-Peńa, Nico Hiraga et Patrick Schwarzenegger pour parler Moxie et discutez de leurs idées de suite de rêve.

LIRE LA SUITE: Bande originale de Moxie: toutes les chansons du film Netflix



Y aura-t-il une suite de Moxie? Voici ce que les acteurs pensent qu’il devrait se passer ensuite. Image: Netflix

Y aura-t-il une suite de Moxie?

Moxie est basé sur le roman du même nom de Jennifer Mathieu en 2017. Pour le moment, aucune suite n’a été publiée.

En 2019, Mathieu a en fait répondu à une question de fan sur une suite potentielle sur GoodReads, mais il ne semblait pas que quoi que ce soit soit activement en cours de réalisation à l’époque.

« Pour le moment, il n’y a pas de plans pour cela, mais j’espère que le film sera réalisé, alors croisez les doigts pour cela! » Mathieu a écrit. « Je pense que si j’écrivais une suite, j’aimerais me concentrer sur Lucy Hernandez. Peut-être un jour! 🙂 »

Les fans du film et du roman original adoreront sans aucun doute voir ce qui se passera ensuite, et où la révolution Moxie mènera des personnages comme Lucy, Vivian, Claudia, Seth et le reste du lycée à l’avenir. Reste à savoir si nous en verrons un …

Que se passera-t-il dans le potentiel Moxie suite?

S’adressant à 45secondes.fr, le casting de Moxie ont répandu leurs idées sur ce qu’ils aimeraient voir se produire ensuite avec le Moxie révolution.

La réalisatrice Amy Poehler a soutenu l’idée que cela devrait avoir lieu à l’université: «Je pense que ce devrait être à l’université, et tout comme mon personnage, tout ce que je veux, c’est que Claudia et Vivian restent amis, alors je pense que ce serait de savoir ce que cela signifie être une femme dans la vingtaine, ce que nous savons tous n’est pas facile. «

Alycia Pascual-Peña, qui joue Lucy, a ajouté: « Je pense que ce serait super de voir les filles étendre leur mouvement et leur révolution à d’autres écoles, peut-être créer d’autres clubs Moxie. Et aussi voir plus d’implication des hommes. Nous avons Seth, La drogue de Nico, un personnage incroyable. Pour voir plus d’hommes et de femmes se rassembler pour soutenir le féminisme intersectionnel, dénoncer le sexisme et la misogynie, et les implications du patriarcat parce que c’est un mouvement dont tout le monde devrait faire partie, quel que soit votre sexe ou comment vous vous identifiez. «

Amplifiant les sentiments de Jennifer Mathieu sur une suite potentielle axée sur l’histoire de Lucy, Nico Hiraga était également prêt à voir Lucy en tant que présidente.

Et quant à Mitchell Wilson face aux conséquences de ses actes? Patrick Schwarzenegger espère qu’il le fera. « J’espère que mon personnage se rendra compte qu’il était dans l’erreur totale et qu’il trouvera un moyen de se rattraper pour tout le monde », a-t-il déclaré. « Peut-être qu’ils déclenchent une révolution à l’échelle de la communauté ou de la ville ou quelque chose dont il peut faire partie. »

Bien qu’il n’y ait pas de confirmation d’un Moxie suite de Netflix ou de Jennifer Mathieu pour l’instant, il y a maintenant un tas d’idées gratuites ici.

Moxie est disponible pour diffuser sur Netflix dès maintenant.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂