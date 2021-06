La censure que Sailor Moon a dû surmonter pour atteindre Netflix

Sailor Moon a parcouru un long chemin avant que son nouveau film n’arrive sur l’écran Netflix. La tournée a commencé le 7 mars 1992 avec la première diffusion de l’anime qui a créé un tout nouveau monde pour le moment qui, pour être en avance sur son temps, a subi des problèmes qui l’ont amené à la censure. Revoir les portraits subis par la série jusqu’à être un succès sur la principale plateforme de streaming.

Le programme créé par Naoko takeuchi a été un pionnier dans la localisation au centre de la scène des femmes. Il s’agit de l’histoire de lapin, une jeune femme qui rencontre un jour un mystérieux chat noir qui lui annonce qu’elle est la gardienne de Sailor Moon et que votre mission est de sauver la Terre et de trouver la princesse Serenity. En plus d’avoir responsabilisé les héroïnes en tant que protagonistes, Sailor Moon était visionnaire et a brisé les tabous parce qu’elle incluait un complot qui mettait l’accent sur la diversité.







En général, la censure subie par l’anime avait à voir avec le homophobie. Dans les épisodes il y avait des personnages de toutes sortes : lesbienne, transgenre, hétéro et gay. Quand la série animée est partie à l’ouest, dans de nombreux pays, ils ont modifié le doublage ou supprimé des scènes pour couvrir ce que le dessin japonais montrait réellement.

La censure subie par Sailor Moon avant d’arriver sur Netflix

Zoycite Oui Kunzite, deux méchants de la première saison, ils étaient un couple dans l’anime. Cependant, dans de nombreuses régions du monde, ils ont décidé de modifier les traductions de telle sorte que Le sexe de Zoycite est féminin. De cette façon, la romance est devenue hétérosexuelle. Même en Espagne, ils sont devenus « oncle et neveu » tant qu’ils ne sont pas homosexuels. Aussi, un autre personnage maléfique comme Œil de poisson il s’est « converti » en femme parce qu’il aimait travesti.

Sailor Neptune et Sailor Uranus



Neptune marin Oui Marin Uranus ont également été victimes de discrimination : Ils étaient à l’origine dans une relation amoureuse, mais lorsqu’ils ont traversé l’océan pour les États-Unis, ils ont été présentés comme des cousins. En changeant le doublage Ils ont fait ressembler cela à une parade nuptiale pour une simple affaire de famille.

Un autre point de controverse porte sur la transformation du Scouts marins: le moment où les protagonistes ont enlevé leurs vêtements communs pour devenir des guerriers magiques. Bien qu’ils n’aient pas d’images de nudité, au Japon, ils sont apparus à l’écran sans robe. Cependant, dans l’adaptation occidentale Ils ont ajouté une lumière sur leurs corps pour couvrir leur silhouette.

La censure dans Sailor Moon



La même chose s’est produite avec des scènes où les personnages étaient dans la baignoire. Par exemple, une séquence dans laquelle Bunny se baigne et aux États-Unis, le niveau de l’eau a été élevé pour couvrir complètement sa poitrine.

Enfin, il y a un épisode où Usagi se saoule. À 14 ans, la jeune fille boit accidentellement de l’alcool et s’enivre naturellement. Pendant le doublage, ils ont fait Elle était malade et pas ivre pour expliquer son ébranlement et son malaise général.