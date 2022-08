Bientôt disponible en accès anticipé sur Steam Ikonei Island: An Earthlock Adventure

La date de sortie de Steam Early Access pour Ikonei Island: An Earthlock Adventure est le 18 août 2022, selon une récente annonce de Snowcastle Games.

La série Earthlock, également créée et publiée par Snowcastle Games, partage le même décor que le jeu. L’île d’Ikonei propose de l’artisanat, de l’agriculture, des combats et un jeu multijoueur auquel vous pouvez jouer avec vos amis. Il a été influencé par des jeux comme Stardew Valley et Animal Crossing.

Les joueurs peuvent explorer, rassembler des matériaux, fabriquer et utiliser les fonctionnalités de personnalisation du jeu comme ils l’entendent sur l’île d’Iconei. C’est un concept intrigant que si les joueurs se lient d’amitié avec la faune locale, ils peuvent accéder à diverses zones de l’île en utilisant leurs compétences particulières.

En plus des ennemis qui essaient de causer des problèmes, les joueurs rencontreront également des camps de pirates auxquels ils devront faire face.

Tout cela est possible en mode multijoueur avec des copains, mais cette fonction ne sera pas incluse dans le jeu tout de suite.

Les joueurs peuvent explorer des sites historiques et divers biomes, tels que des tourbières, des montagnes et des déserts, dans l’intervalle. La possibilité d’améliorer les villes et de personnaliser les îles sera disponible pour les joueurs. Ikonei Island s’efforcera de vous offrir la maison que vous souhaitez sur l’île de vos rêves, tout compte fait.

Sur l’île d’Ikonei, quelque chose a mal tourné. La barrière qui protégeait autrefois l’île du monde extérieur n’est plus là.

La flore est corrompue par une surabondance d’amri magiques, qui transforment les plantes en créatures terribles. La faune est capturée et échangée par des pirates contre de l’argent. Êtes-vous capable d’apprendre les secrets de l’île et de rétablir son équilibre écologique ?

Le 18 août 2022, Ikonei Island: An Earthlock Adventure sera disponible via le programme Steam Early Access. Aucune date de sortie n’a encore été précisée, mais le jeu sera éventuellement disponible sur PC, Nintendo Changer, Playstation 5, Playstation 4, Xbox Série X|S et Xbox One.