Comment obtenir les Stories TikTok : TikTok teste secrètement une nouvelle fonctionnalité

in

Voici comment obtenir la nouvelle fonctionnalité, les Stories de TikTok.

Les médias sociaux évoluent constamment et juste au moment où Twitter a annoncé qu’ils abandonnaient leurs Stories de courte durée (RIP. Gone mais pas oublié), TikTok a révélé qu’ils ajoutaient leur propre fonctionnalité d’histoires.

Maintenant, vous connaissez sans doute déjà les Stories qui sont disponibles sur des plateformes comme Snapchat et Instagram depuis un certain temps déjà. La fonctionnalité permet aux utilisateurs de publier des images et de courts clips qui disparaissent après 24 heures. Eh bien, maintenant, TikTok espère reproduire le succès de ces plates-formes.

Un porte-parole de TikTok a déclaré à la BBC :

« Expérimenter des moyens de donner aux créateurs des formats supplémentaires pour donner vie à leurs idées créatives pour la communauté TikTok. Nous réfléchissons toujours à de nouvelles façons d’apporter de la valeur à notre communauté et d’enrichir l’expérience TikTok. »

Mais comment obtenez-vous les Stories TikTok ? Eh bien, voici comment.

Comment obtenir des histoires TikTok

Malheureusement, il n’existe actuellement aucune méthode pour obtenir des Stories TikTok si vous n’avez pas été sélectionné pour participer à l’essai. Désolé pour cela.

Parce que TikTok Stories n’en est qu’au stade d’essai, seuls certains utilisateurs y ont accès. Toutes les applications de médias sociaux ont généralement un essai pour certains utilisateurs vivant dans certains pays afin de tester si la fonctionnalité est un succès ou non avant de la déployer en masse.

Si vous faites partie des élus chanceux, vous devriez recevoir une fenêtre contextuelle « TikTok Stories » qui sera signalée une fois l’application ouverte. Vous devriez alors voir une collection de bulles verticales sur le côté gauche de votre FYP.

Si l’essai est un succès, TikTok déploiera bientôt la fonctionnalité à tous les utilisateurs du monde entier.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂