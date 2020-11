Le vieux rêve de laisser votre portefeuille à la maison est sur le point de se réaliser

Ceux d’entre nous qui se vantent d’être très numériques et avancés pour notre époque – au fond, cela signifie souvent simplement que nous savons que nous savons comment utiliser correctement Google et que nous comprenons un certain langage visuel pour maîtriser les interfaces – nous avons sûrement feuilleté la marguerite depuis des années. en attendant un jour qui, maintenant, est très proche. Concrètement, le jour où nous pourrons enfin laisser notre portefeuille à la maison et sortir avec uniquement notre smartphone.

La nouvelle est venue de la police nationale lorsqu’elle a présenté son projet DNIe Digital Identity, qui en plus d’inclure une tablette dans l’émission de documents ou d’accepter les paiements par carte sur ceux-ci, aura également le développement de l’application «DNIe on mobile» . Relâchez les pigeons.

Le germe vient de la DGT, qui s’est imposée en début d’année offrant la possibilité d’emporter le permis de conduire sur le mobile, étant d’abord obligatoire l’accompagnement de la version physique et ensuite n’autorisant que l’utilisation de sa version numérique. Avec le DNI à l’horizon et les paiements mobiles pleinement établis, avec pratiquement toutes les banques espagnoles compatibles avec au moins Apple Pay et Google Pay, les perspectives sont plus prometteuses que jamais.

Tout sur mobile

Au-delà de cela interprétable comme snobisme technologique de laisser le portefeuille à la maison, il y a quelques avantages:

La documentation est protégée contre le vol. Si notre portefeuille est volé ou perdu, quiconque le vole ou le trouve peut connaître notre identité, notre adresse, notre numéro DNI, etc. en plus de pouvoir effectuer des paiements avec les cartes sans contact sans avoir besoin d’un code PIN jusqu’à 50 euros (et jusqu’à ce que nous informions la banque de sa perte). Si notre téléphone mobile est volé ou perdu, il sera impossible de connaître même notre identité, et encore moins nos données personnelles ou d’effectuer des paiements sans connaître notre mot de passe de blocage. En revanche, nous pouvons appeler notre numéro de téléphone en cas de perte pour tenter de le récupérer, ou le localiser. Remplacez le document, beaucoup plus facilement. En cas de vol ou de perte du portefeuille, nous devons effectuer une série d’étapes fastidieuses pour récupérer la documentation, en particulier la pièce d’identité, le permis de conduire et les cartes bancaires, ainsi que d’autres cartes que nous pourrions emporter. En cas de vol ou de perte de notre téléphone mobile, notre documentation sera en sécurité chez nous et nous n’aurons plus qu’à réactiver ses versions numériques sur un autre terminal. Sans sortir de chez soi et en moins de 5 minutes (à défaut de connaître les détails du fonctionnement DNIe sur le mobile). Moins de risques de perte ou d’oubli. Si nous n’avons besoin que d’un seul objet pour sortir, il est plus difficile de le laisser accidentellement à la maison ou de le perdre. Mini point pour le DNI sur le mobile.

Bien sûr, il y a aussi des inconvénients.

Vous perdez votre téléphone, vous «perdez» tout. Cela peut être un gros inconvénient, surtout si nous sommes loin de chez nous (dans ces cas, il peut être préférable d’emporter le portefeuille avec nous) ou si nous n’avons même pas d’argent liquide. Alternative: emportez des cartes de débit dans la smartwatch qui peuvent nous éviter au moins de retirer de l’argent à un guichet automatique. La documentation n’a qu’un seul remède: rentrer à la maison pour la version physique. Dépend de la batterie. L’importance de l’autonomie peut prendre une nouvelle dimension. Sans batterie, il n’y a pas de DNI. Google a prévu en 2019 un moyen d’amener le permis de conduire pour utiliser le NFC pour pouvoir s’identifier grâce à lui même sans batterie, ce qui n’est pas encore arrivé mais qui résoudrait ce problème.

Ce qui manque

Laisser votre sac à main à la maison lorsque le jour promis arrive semble très faisable pour de nombreux paramètres, mais pas pour tous. Certains évaluent peut-être déjà le passage au format numérique (comme les cartes de fidélité), d’autres peuvent l’avoir plus compliqué ou pour cela, ils devraient adopter des solutions extérieures à la carte, telles que l’identification par empreintes digitales (comme l’accès aux gymnases ou la connexion) travail, qui éloigne d’ailleurs le picaresque).

L’arrivée de la pièce d’identité et du permis de conduire sur le téléphone mobile peut être la pression nécessaire pour que d’autres services suivent les mêmes étapes

Puis il y a le carte de santé, qui dans le secteur privé de la santé utilise le téléphone mobile depuis longtemps chez la plupart des assureurs, mais qui dans le secteur public présente une barrière bureaucratique: comme il s’agit d’une compétition autonome, chaque communauté autonome devrait publier sa propre version. Actuellement, il existe encore des problèmes de compatibilité, tels que l’accès à un dossier médical ou la distribution de médicaments à la pharmacie, lors d’un essai à partir d’une communauté autre que celle d’origine.

Il existe d’autres environnements, tels que bibliothèques, qui parce qu’ils sont municipaux et ne disposent pas de moyens importants, on pourrait penser qu’il serait impossible de passer aux cartes numériques, mais il existe des exemples de leur capacité à s’associer pour faire des lancements en commun comme la plateforme eBiblio, qui permet le prêt de livres, de magazines ou encore films au format numérique. Un bon point de départ pour planifier le lancement d’une carte numérique commune.

Et bien sûr, l’autre grande pierre d’achoppement pour laisser votre portefeuille à la maison: les clés. À la fois de la voiture et de la maison. Pour les voitures, de nombreux constructeurs (pas seulement Tesla) apportent sur leur mobile non seulement leurs clés, mais aussi des outils de contrôle pour de nombreuses fonctions du véhicule pour même l’invoquer (le faire parcourir de quelques mètres, par exemple pour sortir d’une place de parking dans le qui nous ont laissé sans espace pour entrer), activer la climatisation à distance, etc. Grâce à un consortium, on suppose que n’importe quelle clé de voiture pourra passer au téléphone portable – le démarrage est une autre affaire – mais elle n’est pas encore arrivée.

Pour les maisons, nous avons des serrures intelligentes compatibles avec Alexa, Google Home ou HomeKit, quelque chose de très simple à installer pour les maisons unifamiliales mais qui est compliqué lorsque nous vivons dans des communautés de quartier où nous dépendons d’une majorité de voir l’investissement technologique favorablement. C’est déjà une question de persuasion. Au moins il semble qu’à moyen terme, au moins pour des sorties spécifiques dans lesquelles nous savons que nous n’aurons besoin de rien de plus que des cartes de débit, une pièce d’identité et un permis de conduire …