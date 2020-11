Kailyn Lowry dit ‘la vérité [About Her Relationship With Javi Marroquin] Se révéla dans le temps ‘

Juste après que Kailyn Lowry ait dit dans un épisode de Adolescent maman 2 que son ex-mari, Javi Marroquin, a tenté d’avoir des relations sexuelles avec elle quand il était avec Lauren Comeau, la star de télé-réalité réfléchit sur leur temps ensemble dans un épisode récent de son podcast, Café Convos. Malgré tout, elle dit qu’elle ne «le déteste pas» et lui souhaite finalement «le meilleur».

Javi Marroquin et Kailyn Lowry | Bennett Raglin / Getty Images pour WE tv

Kailyn Lowry explique pourquoi elle ne s’est pas « défendue » quand elle et Javi Marroquin ont divorcé

«J’ai une étrange loyauté tacite envers lui que je n’ai pas encore compris et je lui souhaiterais toujours le meilleur», a déclaré Lowry de Marroquin. Les deux se sont mariés en 2012 et ont finalisé leur divorce en 2017. Ensemble, ils partagent un fils, Lincoln, âgé de 6 ans.

La star de télé-réalité a réfléchi sur le moment où ils ont divorcé.

«Par exemple, quand nous étions en instance de divorce et tout ça, je l’ai laissé dire ce qu’il avait envie de dire, tout ce qu’il voulait filmer, tout ce qu’il avait inventé dans sa propre tête, je l’ai laissé en parler et me traîner à travers la boue et je ne me suis jamais défendue », dit-elle.

CONNEXES: « Teen Mom 2 »: Kailyn Lowry arrêtée pour avoir prétendument frappé Chris Lopez pour avoir coupé les cheveux de leur fils

En partie, Lowry dit qu’elle ne voulait pas parler parce qu’elle ne voulait pas causer plus de drame qu’il n’y en avait déjà.

«Je pense que c’était en partie comme quand Jo [Rivera] et je me suis séparé, c’était tellement désordonné et juste un désastre et ça ne nous a pas mené nulle part, et puis 10 ans plus tard, nous allons bien et je suis proche de Vee [Rivera] et c’était bien », dit-elle.

De plus, Lowry avait l’impression que tout le monde avait déjà pris sa décision à son sujet.

«Peu importe à quel point je me défendais, les gens allaient de toute façon croire ce qu’ils voulaient croire», a-t-elle déclaré.

« La vérité est sortie » sur Kailyn Lowry et Javi Marroquin

Lowry dit que «la grande image» de son ex à l’époque mettait automatiquement beaucoup de gens du côté de Marroquin. Mais, finalement, elle a l’impression que «la vérité est sortie».

«C’est vraiment le cas», dit-elle. «J’ai l’impression que la vérité s’est révélée avec le temps. Ça a pris du temps. »

CONNEXES: ‘Teen Mom 2’: Chris Lopez passe du temps avec ses fils après l’arrestation de Kailyn Lowry

Lowry a également mentionné le temps qu’elle et Marroquin ont passé Camp d’entraînement de mariage où l’ancien couple a passé un test de détecteur de mensonge. Lowry a admis avoir trompé Marroquin et Marroquin a nié avoir été infidèle à Lowry. Mais le test a lu sa déclaration comme fausse.

«J’ai l’impression au fond de moi que la vérité s’est vraiment révélée», a-t-elle déclaré. «Mais même quand même, je pense que tout le monde fait des erreurs et je n’ai aucune de ces choses contre lui maintenant.