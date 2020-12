Huawei Nova 8 et Nova 8 Pro: écran incurvé et fluide dans un design particulier

Écran 120 Hz, processeur haut de gamme et un appareil photo très particulier: ce sont les Huawei Nova 8 et Nova 8 Pro.

La Série Nova de Huawei a été renouvelé avant d’entrer pleinement dans l’année 2021. Et il l’a fait en grand, avec deux nouveaux terminaux qui aspirent à devenir les rois du haut de gamme abordable, sur la base de spécifications héritées de certains des meilleurs téléphones Huawei les plus récents.

Les Huawei Nova 8 et Nova 8 Pro Ce sont les deux derniers membres de cette série, et très probablement les deux derniers smartphones lancés par la marque en 2020. Malgré cela, ce sont deux terminaux qui donneront probablement beaucoup à parler tout au long de la prochaine 2021.

Huawei Nova 8 et Nova 8 Pro, toutes les informations

Huawei Nova 8 et Nova 8 Pro, fiche technique spécifications Huawei Nova 8 Huawei Nova 8 Pro Dimensions 160,12 x 74,1 x 7,64 mm

169 grammes 163,32 x 74,08 x 7,85 mm

184 grammes écran OLED 6,57 pouces

Taux de rafraîchissement de 90 Hz

DCI-P3 OLED 6,72 pouces

Taux de rafraîchissement de 120 Hz

DCI-P3 Résolution FHD + 2340 x 1080 FHD + 2676 x 1236 Processeur HUAWEI Kirin 985 HUAWEI Kirin 985 RAM 8 Go 8 Go Système opératif EMUI 11.0 basé sur Android 10 EMUI 11.0 basé sur Android 10 Espace de rangement 128/256 Go 128/256 Go Appareils photo 64 MP f / 1.9 Principal + 8 MP f / 2.4 Ultra Grand Angle + 2 MP Macro + 2 MP Profondeur

32 MP avant 64 MP f / 1.8 Principal + 8 MP f / 2.4 Ultra Grand Angle + 2 MP Macro + 2 MP Profondeur

Caméra frontale 32 MP + portrait 16 MP Tambours 3800 mAh avec charge rapide 4000 mAh avec charge rapide Autres Lecteur d’empreintes digitales à l’écran, Dual SIM, Bluetooth 5.2, USB Type C, NFC, prise casque 3,5 mm Lecteur d’empreintes digitales à l’écran, Dual SIM, Bluetooth 5.2, USB Type C, NFC, prise casque 3,5 mm

Un design où les courbes – et les caméras – sont les protagonistes

La face avant de ces deux terminaux n’est pas très différente de celle d’autres modèles récents de la marque, comme le Huawei Mate 40 Pro. Dans les deux cas on retrouve un grand écran OLED avec des courbes nettes sur ses côtés, dont l’intérieur cache un lecteur d’empreintes digitales optique.

Dans ce cas, oui, Huawei opte pour un seul trou en haut au centre du Nova 8, et un double, situé dans le coin supérieur gauche du modèle Pro. Dans les deux cas, le la résolution du panneau est Full HD +, et la différence la plus notable réside dans la taille, plus grande dans le Nova 8 Pro, passant de 6,57 à 6,72 par rapport à son petit frère.

L’arrière des deux terminaux a un grand protagoniste: le module qui héberge les caméras.

Celui-ci a un format ovale et il est disposé verticalement. À l’intérieur de capteur principal, 64 mégapixels dans les deux cas, occupe une surface considérable et, dans le cas du Nova 8 Pro, c’est l’un des les plus gros modules de caméras que nous ayons vus à ce jour sur un mobile.

Ledit capteur est accompagné, dans les deux cas, d’un Caméra secondaire ultra grand angle, et deux capteurs macro et Profond 2 mégapixels chacun.

Bien sûr, l’arrière il est construit en verre, et arrive dans plusieurs couleurs différentes, y compris certaines nuances avec finition dégradée le plus frappant.

Puissance haut de gamme et EMUI 11 sous le capot

Le Nova 8 et le Nova 8 Pro montent le Processeur Kirin 985 7 nanomètres, le même qui était déjà présent à l’intérieur du Nova 7 présenté au milieu de l’année, et des Honor 30 et 30 Pro. Les deux puces arrivent également avec un modem 5G intégré qui leur permet de se connecter aux derniers réseaux technologiques disponibles.

Il n’y a pas non plus de différences en termes de configurations de mémoire, puisque les deux terminaux ont 8 Go de RAM, et ils sont disponibles avec 128 ou 256 Go de stockage.

Quant à ses batteries, on parle de capacités de 3800 et 4000 mAh pour les Nova 8 et Nova 8 Pro respectivement, dans les deux cas avec prise en charge de la charge rapide.

Et comment pourrait-il en être autrement, EMUI 11 est la livraison du logiciel de Huawei qui donne vie aux appareils, oui, basé sur Android 10.

Prix ​​et disponibilité des Huawei Nova 8 et Nova 8 Pro

Les deux nouveaux terminaux de la famille Nova ont été présenté en Chine, et on ne sait pas si, comme les précédentes tranches de cette saga, ils finiront par atterrir dans d’autres régions de la planète..

Dans le pays d’origine de la marque, les terminaux ont une prix de départ de 3299 yuans ou 413 euros au change dans le cas du Nova 8, et 3999 yuans ou 500 euros pour le Nova 8 Pro.

