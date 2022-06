Correspondant à! Carole Middleton porte la robe rose de Kate Middleton pour Royal Ascot

Carole Middleton, la mère de Catherine, duchesse de Cambridge, avait des gens qui faisaient une double prise au Royal Ascot.

La mère de Kate Middleton est sortie mardi pour assister à la course de chevaux à l’hippodrome d’Ascot au Royaume-Uni. À son arrivée à l’événement, Carole a été photographiée vêtue d’une robe chemise en soie rose avec ceinture conçue par ME + EM. Elle a associé la robe à un fascinateur noir sophistiqué et à une pochette noire.

Carole Middleton au Royal Ascot le 14 juin 2022 à Ascot, en Angleterre. Max Mumby/Indigo/Getty Images

Carole était également accompagnée de son mari Michael Middleton, qui avait l’air pimpant dans son costume du matin.

Carole et Michael Middleton. Max Mumby/Indigo/Getty Images

L’ensemble semblait être la même robe que la femme du prince William portait l’année dernière. Kate a enfilé la robe désormais épuisée, mais l’a associée à une ceinture rose plus foncée, le 27 mai 2021, lorsqu’elle a rencontré la jeune patiente cancéreuse Mila Sneddon au palais de Holyroodhouse à Édimbourg, en Écosse.

Catherine, duchesse de Cambridge porte la robe rose à Édimbourg, en Écosse, le 27 mai 2021. JANE BARLOW / PISCINE/AFP via Getty Images

Il y a une douce histoire derrière la robe rose de Kate. Mila a été présentée dans le projet de photographie Hold Still, qui a demandé aux gens de soumettre leurs histoires de vie pendant le verrouillage du COVID-19 au Royaume-Uni La photographie de Mila, intitulée « Shielding Mila », la montrait en train d’embrasser son père à travers une fenêtre alors qu’elle s’isolait au milieu d’elle chimiothérapie pour la leucémie aiguë lymphoblastique.

Début mai 2021, Kate a appelé Mila, alors âgée de 4 ans, et a discuté avec elle de sa photo, promettant de porter une robe rose si jamais ils se rencontraient. L’interaction a été téléchargée sur la chaîne YouTube du duc et de la duchesse de Cambridge.

Catherine, duchesse de Cambridge rencontre Mila Sneddon, une patiente atteinte d’un cancer qui figurait sur une image du projet de photographie Hold Still. JANE BARLOW / PISCINE/AFP via Getty Images

« Je dois m’assurer d’aller essayer de me trouver une robe rose », a déclaré la duchesse après avoir appris que Mila aimait se déguiser et que le rose était sa couleur préférée. « J’espère qu’un jour, je l’espère, Mila, nous pourrons nous rencontrer, et ensuite je me souviendrai de porter ma robe rose pour toi. »

Des semaines plus tard, les deux se sont rencontrés en personne et portaient tous deux leurs robes roses.