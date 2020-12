« À quand remonte la dernière fois que vous êtes allé Platinum »

Soulja a récemment partagé une vidéo dans laquelle il a qualifié les publications de « fausses nouvelles ».

Une récente diatribe de Soulja Boy a attiré l’attention de Trippie Redd et du Pégase le rappeur n’a pas perdu de temps à taquiner Drako. Cette semaine, Soulja Boy avait un os à choisir avec diverses publications, notamment 45secondes.fr, VladTV, XXL, et Pas de cavalier. Il a accusé les médias d’être des « faux médias » et a dit à ses fans de ne lire aucune histoire rapportant des nouvelles de lui. Trippie a fait surface sur son Instagram Live où il se moquait de Soulja Boy alors qu’il utilisait une voix aiguë pour se moquer de sa récente tirade.

« J’ai baisé toutes les salopes. J’ai travaillé avec tous les rappeurs », a tease Trippie sur son Live. Ensuite, Trippie a offert ses conseils. «Bro c’est la vie, ferme la f * ck! Refais-le! Dis à ce n * gga de recommencer, mec! N * gga soit déclamant et parlant de toute cette merde folle sur Internet. Refais-le! Pouvez-vous redevenir platine pour l’ingénierie et la production de chansons? N * gga prolonge la situation. Bro, c’est plus de 30 ans plus tard. «Je suis Big Soulja! C’est plus de 30 ans plus tard mon n * gga, concluez-le. Nettoie ça. À quand remonte la dernière fois que vous êtes passé au platine cette année? L’année dernière? L’année d’avant? L’année d’avant? L’année d’avant? «

« Vous êtes sur Internet et vous n’avez rien dit sur personne », a poursuivi Trippie. « L’Internet va à la tête des gens, je le jure devant Dieu. Je veux aller en direct et juste dire certaines merdes à propos de certains négros comme, bruh, tais-toi! Tu n’es pas un gangster! »

Regardez un extrait de Trippie Redd’s Live ci-dessous.