Un cauchemar sur Elm Street se dirige vers le National Film Registry de la Bibliothèque du Congrès

Le National Film Registry de la Bibliothèque du Congrès a ajouté le classique de l’horreur de 1984 Freddy. Comme tous les ajouts de films à la Bibliothèque du Congrès, il a été jugé « culturellement, historiquement ou esthétiquement important ». Un mouvement qui est probablement un rêve devenu réalité pour les légions de Freddy Ventilateurs.

« Le grand maestro de l’horreur Wes Craven, en tant qu’écrivain et réalisateur, a donné à une génération d’adolescents (de tous âges) une insomnie terminale avec ce festival de peur slasher imaginatif et intense. Freddy Krueger (joué par la future légende Robert Englund) est le fantôme brûlé par les brûlures d’un tueur d’enfants psychopathe, maintenant de retour pour hanter vos rêves et se venger ! Heather Langenkamp incarne l’héroïque Nancy, qui découvre qui est Freddy et doit être celle qui l’arrêtera. Également au casting : Johnny Depp, John Saxon, Ronee Blakley et Charles Fleischer », écrit la Bibliothèque du Congrès.

On pourrait dire que Freddy est en bonne compagnie. Au fil des ans, la Bibliothèque du Congrès a ajouté plusieurs films d’horreur à son registre. Il y a, bien sûr, L’Exorciste, un film qui a été nominé pour plusieurs Oscars, dont celui du meilleur film. D’autres films incluent Dracula, Bride of Frankenstein, Alien, Psycho, Rosemary’s Baby, The Shining, et L’Exorciste. Et cela n’entre même pas dans tous les autres films classiques qui n’appartiennent pas au genre d’horreur.

Tous les autres films qui ont été ajoutés à la bibliothèque cette année sont les suivants :

Film de la parade des frères Ringling (1902) Jubilé (1919) L’as volant (1926) Train infernal (1930) Fleurs et arbres (1932) Des étrangers dans un train (1951) Qu’est-il arrivé à Baby Jane ? (1962) À feuilles persistantes (1965) Requiem-29 (1970) Le meurtre de Fred Hampton (1971) Flamants roses (1972) Sondeur (1972) Le long au revoir (1973) Cooley High (1975) Richard Pryor : Live in Concert (1979) Chicane (1979) Les vacillants (1979) Star Wars Épisode VI — Le Retour du Jedi (1983) Un cauchemar sur Elm Street (1984) Arrêtez de donner du sens (1984) Qui a tué Vincent Chin ? (1987) La femme pastèque (1996) Séléna (1997) Le Seigneur des Anneaux : La Communauté de l’Anneau (2001) MUR•E (2008)

« Réalisé avec un budget inférieur à 2 millions de dollars, « Elm Street » est devenu une sensation au box-office et a inspiré de nombreuses suites (dont un film qui a opposé Freddy à Jason des films « Vendredi 13 »), un remake de 2010, une série télévisée, livres, bandes dessinées et jeux vidéo, ce qui en fait l’une des franchises cinématographiques les plus réussies de l’histoire de tous les genres cinématographiques. Le film a établi New Line Cinema comme une force majeure dans la production cinématographique, certains appelant New Line « La maison que Freddy a construite ».

Pour reprendre les mots de la bibliothécaire du Congrès Carla Hayden : « Les films aident à refléter notre histoire culturelle et notre créativité – et nous montrent de nouvelles façons de nous regarder – bien que les films n’aient pas toujours été jugés dignes d’être préservés. Le National Film Registry préservera notre patrimoine cinématographique, et nous sommes fiers d’ajouter 25 films supplémentaires cette année. Si vous souhaitez en savoir plus sur la liste de cette année, vous pouvez vous rendre sur le site officiel de la Bibliothèque du Congrès.





