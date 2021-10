Ana de Armas sur le point de rejoindre l’univers de John Wick

Quelques jours après le tournage de John mèche 4, Date limite a confirmé que Ana de Armas est très proche de rejoindre l’univers qui dirige Keanu préfet. Le prochain film à arriver sera le quatrième de la franchise, dont la date de sortie est le 27 mai. L’idée originale, avant que la pandémie n’éclate, était qu’elle soit lancée en même temps que Matrice 4.

L’actrice de Couteaux sortis et Coureur de lames 2049 déjà brièvement démontré son talent dans les films d’action, avec un petit rôle dans Pas le temps de mourir. Maintenant, j’aurais tout prêt pour diriger un nouveau retombées de l’univers de John mèche. il sera intitulé Ballerine et ce sera un film centré sur un personnage qui, bien qu’il n’ait pas été joué par d’armes, apparaît dans Parabellum. L’histoire racontera la vie d’un meurtrier qui s’entraîne comme danseur et cherche à se venger après la mort de toute sa famille.

On parle d’un budget compris entre 50 et 80 millions de dollars, ce qui le situerait entre ce qui a été dépensé pour le deuxième et le troisième film de John mèche (40 et 75 millions, respectivement). On ne sait pas encore si Keanu préfet aura une apparition mais depuis Date limite ils assurent qu’il est très probable que Angélica huston apparaissent dans au moins certaines scènes. Le film va la diriger Len Wiseman, à partir d’un script de Shay hatten (qui a écrit le troisième film de la saga).

La série John Wick en route

Ce qui est né comme un petit film est devenu l’une des sagas d’action les plus appréciées de ces dernières années. John mèche a commencé avec un budget de 20 millions de dollars en 2014 avec lequel il a levé près de 90 millions de dollars dans le monde, et cela a permis à l’univers de s’étendre en ce qui semblait être une trilogie qui, en Parabellum, a confirmé que ce ne serait pas la fin du voyage pour le personnage de Keanu préfet.

Dans ce contexte, Télévision Lionsgate travaille sur une série centrée sur le célèbre hôtel de la saga, qui donnera son nom à la fiction : Le continental. La production sera la vedette Mel Gibson et se concentrera sur Winston, le caractère de Ian McShane, dans une version plus jeune, puisqu’elle se déroulera dans les années 70. « Ce que nous explorons dans Le continental est l’histoire du jeune homme Winston et comment lui et son équipe de complices sont venus dans cet hôtel que nous avons rencontré pour la première fois dans la franchise de films 40 ans plus tard « , mentionné Kevin Beggs, le président de Télévision Lionsgate.

