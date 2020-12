Dragonspine est enfin là. Désormais, les joueurs du monde entier peuvent se diriger vers ce domaine glacial et explorer et relever de nouveaux défis. Avec la nouvelle région vient un nouveau personnage, Albedo. Avez-vous déjà réussi à le tirer?

Comment mettre à niveau l’arbre givre dans Genshin Impact

Pour augmenter le niveau Arbre porteur de givre dans l’impact Genshin, vous devez l’offrir, Agate cramoisie. Cette nouvelle ressource limitée se trouve uniquement dans la région de Dragonspine. Bien qu’ils soient faciles à trouver car ils brillent d’un rouge profond, et apparaîtront sur votre mini-carte lorsque vous en êtes proche. Une fois que vous en avez assez, retournez à l’Arbre Porteur de Givre et offrez-lui l’Agate Crimson pour augmenter le niveau et être récompensé pour cela.

L’arbre givré agit comme une mini statue des Sept, où en l’offrant en agate cramoisie, vous pouvez augmenter le niveau de l’arbre pour débloquer 12 ensembles de récompenses. Cependant, n’oubliez pas que pour chaque niveau supérieur, plus vous devez trouver d’agate cramoisie. pour acquérir le niveau suivant. Bien que cela en vaille la peine, comme vous pouvez un gadget essentiel appelé la bouteille de réchauffement au niveau 4, ainsi que des diagrammes d’armes et un nouvel ensemble d’ailes.

Toutes les récompenses pour les 12 niveaux de l’Arbre porteur de givre peuvent être vues ci-dessous.

Offre niveau 1 Connaître le destin, Minerai d’amélioration mystique, Mora

Offre niveau 2 Connaître le destin, Minerai d’amélioration mystique, Mora

Offre de niveau 3 Esprit du héros, minerai d’amélioration mystique, Mora

Offre niveau 4 Schéma: Bouteille chauffante, Minerai d’amélioration mystique, Mora

Offre de niveau 5 Destin entrelacé, Minerai d’amélioration mystique, Mora

Offre de niveau 6 Esprit du héros, minerai d’amélioration mystique, Mora

Offre de niveau 7 Esprit du héros, minerai d’amélioration mystique, Mora

Offre de niveau 8

Offre niveau 9 Namecard: Arbre ancien givre, Minerai d’amélioration mystique, Mora

Offre de niveau 10 Schéma: Frostbearer, Minerai d’amélioration mystique, Mora

Offre de niveau 11 Couronne de perspicacité, minerai d’amélioration mystique, Mora

Offre de niveau 12 Planeur de vent: ailes de neige dissimulées, minerai d’amélioration mystique, Mora



Oh, il y a plus, car lorsque vous atteignez le niveau 8 de l’Arbre porteur de givre, vous débloquerez un ensemble de quêtes appelées le Souhait cramoisi. Ce sont des quêtes que vous donne l’arbre qui vous rapporteront de l’agate cramoisie. Cependant, vous êtes limité à 5 de ces quêtes par semaine, mais elles sont actualisées tous les lundis et vendredis, vous pouvez donc facilement obtenir un approvisionnement régulier en Agate pour rapidement monter de niveau dans l’arbre.

Il y a beaucoup à faire dans la région de Dragonspine, alors pourquoi ne pas consulter nos énormes notes de mise à jour de Genshin Impact 1.2. Ou savoir quand la prochaine bannière arrive?