‘Hot Ones’, l’émission Youtube qui fait pleurer toutes les personnes célèbres (sauf Charlize Theron)

Hot ones, un programme YouTube bon marché, dure 15 saisons en compétition avec les talk-shows des grandes ligues. Son présentateur n’est pas un fils illustre de David Letterman Légende des programmes du soir, mais son dernier invité était Matt Damon et l’épisode le plus vu compte 93 millions de reproductions. Quel est ton secret? La sauce piquante.

L’idée des créateurs était de faire une émission d’interviews de divertissement, « mais bon ». On sait que les États-Unis aiment leurs célébrités, même si plus ils aiment qu’ils sortent du tapis rouge, ces moments où ils peuvent s’identifier à eux. C’est pourquoi Chris Schonberger, directeur du YouTube First We Feast, a pensé que ce serait une excellente idée qu’au cours de la conversation -avec préparé, avec des questions complexes-, acteurs, actrices, musiciens et chefs ont mangé 10 ailes de poulet dont les démangeaisons, produit De la sauces, il augmentait jusqu’à atteindre 2 000 000 sur l’échelle de SCOVILLE. Pour se faire une idée, c’est la démangeaison du quatrième Chili le plus agressif au monde. Ni l’interprète le plus doué ne peut contrôler ses réactions à son égard avant une telle expérience.

Le dernier ingrédient de la recette du succès était le présentateur. Schonberger a proposé à Sean Evans, un homme blanc et chauve, alors âgé de 30 ans, de prendre en charge le programme. Bingo. Evans, nominé cette année au meilleur présentateur aux Daytime Emmy – le prix des productions de jour – a parfaitement fonctionné grâce au fait qu’il parvient à rester imperturbable alors qu’il mange les mêmes ailes épicées que les invités lui. Il les presse avec une chaleur exquise pour qu’ils répondent lorsqu’ils pleurent, crachent, jurent et même sucent du lait par les narines ainsi qu’en descendant calmement.

Cela semble assez absurde, et un peu ça l’est, mais la conversation est intéressante et l’humanité et la spontanéité qui réalisent la rencontre, encore plus. Quelque 200 célébrités ont accepté le défi, laissant des moments uniques dans la culture populaire. Aux États-Unis, plus de 500 séries avaient lieu et environ 300 programmes de télépérialité par an avant la pandémie. Tout contenu qui ressemble à la tête de ce torrent est un présage. S’il le fait sans un budget considérable, il frôle le miracle.

Le célèbre et capricieux cuisinier Gordon Ramsay, qui compte 16 étoiles Michelin, était l’un des invités. Il a soutenu que ses enfants l’avaient convaincu de participer. Il a commencé, fidèle à son métier, à critiquer la qualité des ailes tout en racontant des batailles cauchemardesques en cuisine ou en chef cuisinier. L’homme qui s’est fait connaître à la télévision en détruisant avec de mauvais modes les cuisines de la moitié du Royaume-Uni a fini par se contenter d’aller aux toilettes – ce qu’il a fait – et avouant qu’il n’a pas pleuré tous les deux depuis un enterrement du critique gastronomique Adrian Anthony Gill . Enfin, il a démontré sa vulnérabilité.

Avec les acteurs et les actrices, il se passe quelque chose de particulier. Evans fait face à des personnes qui défient soigneusement sa volonté. Des professionnels disciplinés qui apprennent à danser le ballet en six mois ou qui perdent ou gagnent des kilos pour décrocher un rôle. La plupart sont, en outre, extrêmement compétitifs. Ils atteignent généralement le programme avec un air de supériorité et n’envisagent pas de se rendre : il existe une liste de « salle de la honte » pour ceux qui disent qu’ils mangent les 10 ailes, où la grande majorité sont des hommes. L’acteur Shia Labeouf, le bad boy d’Hollywood, a mis au défi Evans de mettre encore plus de sauce piquante dans les coulisses pour montrer… quelque chose. Il a fini par frissonner, pleurer et reconnaître que Hot One « est un vrai programme » et n’utilise pas de « sauce tomate pour tromper les gens ».

Le succès de l’émission, qui n’a actuellement pas besoin d’annonceurs grâce à la vente des sauces piquantes qu’ils fabriquent, a franchi un cap cette année dans l’industrie du divertissement. Saturday Night Live, une institution de la comédie aux États-Unis, a interprété un sketch parodiant Hot Ones. Le comédien Mikey Day a joué Evans et Maya Rudolph a joué Beyoncé, dans laquelle la diva de la musique a succombé, complètement en sueur, aux démangeaisons des ailes et a passé les questions. Beaucoup de personnes interrogées font de même, affirmant qu’elles ne peuvent plus se concentrer sur autre chose que de soulager les démangeaisons. Lorsque cela se produit, la production leur propose du lait, du riz, de la bière ou tout ce qu’il faut. Rien ne semble fonctionner.

Hot Ones a atteint le point où il a une version télévisée, transformé en un jeu télévisé, et s’est associé à Reebok pour créer une ligne spéciale de baskets. C’est quelque chose comme le rêve américain des YouTubers, bien qu’ils aient continué leur chemin indépendant sur la plateforme. Cela a commencé comme un espace de cinq minutes et maintenant il y a des invités, comme Justin Timberlake, qui vivent depuis une demi-heure. Ses deux plus grandes réalisations ont montré qu’il est possible de rivaliser sur un pied d’égalité avec les géants de l’industrie quand on a un produit de qualité et que Charlize Theron vient d’une autre planète. Pas une larme n’a versé l’actrice primée.