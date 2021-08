Les dernières images de Black Panther 2 révèlent le retour d’Everett Ross et Riri en promenade

Geekvape Kit Aegis Legend 2 GeekVape Classic Black

Kit Aegis Legend 2 : le retour d'une légende, encore plus compacte Débutant, confirmé ou expert, quel vapoteur n'a jamais entendu parlé du kit Aegis Legend de Geekvape ? Ce kit a largement participé à la renommée de la marque et cette dernière nous prouve aujourd'hui qu'elle peut encore nous surprendre avec un nouveau kit : l' Aegis Legend 2 ! Conçu avec différents matériaux tels que le silicone, l'alliage de zinc ou le cuir , le kit Aegis Legend 2 est particulièrement solide et pourra vous suivre toute la journée ! D'ailleurs, le kit est certifié IP68 (la plus haute certification à l'heure actuelle) et peut donc résister à l'eau pendant 30 minutes jusqu'à 3 mètres de profondeur mais aussi aux chocs et à la poussière ! Plus concrètement, ce nouveau kit Aegis Legend 2 se veut plus compact et plus léger que son prédécesseur avec des dimensions de 140,05 x 54,12 x 29 mm . Pratique à transporter et agréable à prendre en main, l'Aegis Legend 2 est assurément promis à un beau succès ! Complet et parfaitement pensé Pour pouvoir vous accompagner toute la journée, le kit Aegis Legend 2 doit forcément proposer une excellente autonomie, c'est pourquoi il fonctionne avec deux accus au format 18650 (non fournis) . Pour procéder au rechargement, nous vous conseillons de toujours utiliser un chargeur d'accus externe mais vous pourrez tout de même utiliser le câble USB type-C fourni de façon ponctuelle ! Bien entendu avec une telle autonomie, le kit peut délivrer une très belle puissance de 200W au maximum ! Pour effectuer tous les réglages, on retrouve un grand écran TFT de 1,08" qui concentrera toutes les informations nécessaires comme le niveau de batterie de chaque accu, la puissance sélectionnée, la résistance installée... Grâce aux deux boutons situés sous cet écran, il sera possible de choisir entre les différents modes de fonctionnement : VW / TC (Ni, Ti, SS) / CPS et Bypass . Le kit Aegis Legend 2 est donc très complet et s'adaptera à n'importe quelle utilisation et surtout, à n'importe quel vapoteur ! Autre atout : un petit bouton sur glissière situé sur le côté de la box permet de verrouiller le bouton principal. Celui-ci s'intègre parfaitement dans le design général et évitera tous les déclenchements accidentels ! Pour compléter le kit, Geekvape a opté pour l'atomiseur Z Sub et son réservoir de 5,5 ml. Remplissable par le haut en dévissant le top cap, le Z Sub offre une excellente autonomie en e-liquide et sera idéal pour les vapoteurs adeptes de vape très aérienne ! Il est d'ailleurs conçu pour proposer une vape en inhalation directe et dispose d'un airflow réglable au niveau du top cap. Enfin le kit Aegis Legend 2, et plus particulièrement le Z Sub, fonctionne avec les r ésistances Z de Geekvape . Le kit est donc livré avec deux d'entre elles : une Z 0,2 ohm (70-80W ) et une Z 0,25 ohm (45-57W) . Contenu 1 x mod Aegis Legend 2 1 x Z Sub 5,5 ml 1 x résistance Z 0,2 ohm (pré-installée) 1 x résistance Z 0,25 ohm 1 x outil pour résistance 1 x verre de...