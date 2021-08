The Last Kingdom Saison 5 : Date de sortie et histoire de Brida

– Publicité –



La saison 5 du dernier royaume des grands spectacles de Netflix en fait partie. Il n’arrivera pas en septembre donc ça continue d’être une attente.

Pour nous en assurer, nous avons revérifié la liste des versions à venir de Netflix. le dernier royaume La saison 5 n’était pas répertoriée. La série continuera d’attendre le dernier épisode.

Oui c’est le cas la dernière saison. Netflix a choisi de ne pas terminer l’histoire. On ne sait pas pourquoi, mais cela pourrait être dû au coût croissant de production de la série.

Tous les regards sont désormais tournés vers la possibilité de voir la dernière saison en 2019. Sommes-nous susceptibles de la voir en 2021 ? Si oui, à quoi peut-on s’attendre ?

Date de sortie de la saison 5 de The Last Kingdom

La saison 4 de « The Last Kingdom » a été diffusée le 26 avril 2020 sur Netflix. La quatrième saison contient dix épisodes et dure 50-56 minutes chacun.

Nous avons de bonnes nouvelles pour la cinquième saison. L’émission a été renouvelée pour la cinquième saison le 7 juillet 2020. L’équipe de production commencé tournage de la saison 5 en avril 2021 et s’est terminé en juin 2021. Cependant, la date de première de la saison 5 n’a pas encore été fixée. La post-production peut être un processus lent compte tenu des scènes de bataille complexes, des séquences d’action et d’autres éléments de la série.

Nous pouvons voir que les nouvelles saisons sont généralement publiées après un intervalle de 17 à 20 mois. Cela indiquerait que la nouvelle saison pourrait techniquement arriver d’ici l’automne 2021. L’équipe aurait besoin d’au moins six mois pour terminer le travail de montage et de postproduction, donc cela semble hautement improbable. Gardez tout cela à l’esprit et nous pouvons nous attendre à ce que « The Last Kingdom », la saison 5 soit disponible. T1 2022 (ou plus tard). Le prochain épisode sera au nombre de dix, tout comme la saison 3. Vous voudrez peut-être garder chaque minute de cette série dans votre cœur puisque la saison 5 marque la fin de la série. La nouvelle a été annoncée le 30 avril 2021.

The Last Kingdom saison 5 Backstory de Brida

Comme nous le savons, Uhtred et Brida étaient les esclaves de Saxon pour Ragnar l’intrépide et sa famille. Uhtred, qui a été rapidement libéré, a été élevé en tant qu’enfant adoptif de leur famille. Mais la question demeure : qu’en est-il de Brida. Il n’a pas été dit dans l’émission qu’elle a été élevée comme Uhtred, mais elle vit avec eux maintenant et a commencé à en apprendre davantage sur les capacités de Ragnar en tant que soldat danois.

Cette série est basée sur Saxons Stories de Bernard Cornwell. Un fan a demandé plus de détails sur la famille de Brida. Brida était une fille d’East Anglian fondée par Ragnar lors d’un raid. Uhtred et Brida devaient être traités comme des esclaves mais étaient autorisés à être amicaux avec leurs enfants.

Ils sont devenus les meilleurs amis et sont devenus proches de Thyra. Rorik a sauvé Thyra en la évitant d’être violée par Sven.

L’intrigue n’est toujours pas entièrement révélée par les cinéastes car ils tournent actuellement la saison 5. Dans la dernière saison, Uhtred devrait affronter Brida. Uhtred ou Brida peuvent être explorés plus avant dans la dernière saison.