Billy Zane veut revisiter The Phantom dans une suite Legacy

Pourrions-nous un jour voir une suite à Le fantôme? Si Billy Zane devait faire ce qu’il voulait, alors nous le ferions très certainement. En 1996, Zane a joué dans Le fantôme, un film basé sur le personnage comique du même nom créé par Lee Falk. Réalisé par Simon Wincer, le film mettait également en vedette Treat Williams, Kristy Swanson, Catherine Zeta-Jones et James Remar.

Peut-être un peu en avance sur son temps, Le fantôme bombardé dans les cinémas car 1996 n’était pas une époque où les films de super-héros étaient aussi populaires qu’aujourd’hui. Au cours des années suivantes, le film est devenu culte avec ses sorties en vidéo personnelle. Maintenant qu’il y a eu un boom des films de super-héros qui a dépassé Hollywood, Billy Zane considère cela comme le moment idéal pour revisiter Le fantôme. En fait, comme l’acteur l’a récemment dit à ComicBook.com, il considère que The Phantom est le rôle de son passé qu’il souhaite le plus revisiter, peut-être avec une suite héritée où il passe le flambeau.

« Pour être honnête, un retour de Phantom serait assez intéressant. 20 ans plus tard, c’est une affaire de père à fils et un peu de transfert. Et je l’ai creusé parce qu’il n’avait pas de super pouvoirs, vraiment. C’était juste un peu surhumain. Encore une fois, cette boussole morale pourrait être un bon rappel. Donc, dès la sortie de l’univers de la bande dessinée, je dirais que ce personnage serait une huée. »

Dans Le fantôme, » Billy Zane (Titanesque) joue le rôle du Fantôme dans ce jeu d’action à sensations fortes basé sur l’une des séries de bandes dessinées les plus réussies de tous les temps ! L’histoire commence alors qu’une expédition atterrit sur l’île de Bengalla, à la recherche des crânes légendaires de Touganda. On pense qu’ils exploitent une force énergétique d’une puissance incalculable, les crânes pourraient être un désastre pour l’humanité. Et c’est exactement ce que le magnat impitoyable Xander Drax (Treat Williams) a en tête… à moins qu’un homme ne puisse le sauver. Maintenant, le mal a rencontré son égal et la grande aventure cinématographique a un nouveau nom – Le Fantôme! »

Billy Zane avait initialement signé pour jouer dans deux suites du film, mais ces plans ont été abandonnés lorsque Le fantôme sous-performé au box-office. En 2008, il y avait des rumeurs d’une nouvelle suite qui a évolué vers des plans de redémarrage, mais cette itération du projet n’a jamais eu de succès. Un autre redémarrage a failli avoir lieu en 2014 lorsqu’il a été signalé que le producteur Mark Gordon développait une nouvelle adaptation, mais comme pour les tentatives précédentes, ce film n’a jamais vu le jour.





Le fantôme 2 pourrait finalement se produire étant donné les facteurs qui semblent pencher en sa faveur. Cela aide certainement que Billy Zane soit si impatient de signer, car les suites héritées sont devenues à la fois à la mode et très rentables ces dernières années. La popularité continue du film avec ses fans cultes, associée à l’engouement pour les films de super-héros, peut également aider les chances de la suite. Ajoutez le fait que Paramount cherche à renforcer son service d’abonnement Paramount + avec un contenu exclusif, et tous les bons ingrédients semblent être là pour y arriver.

Si vous voulez revenir en arrière et vérifier Le fantôme, le film est actuellement diffusé sur Paramount+.





