Horaire pour voir « Shingeki no Kyojin » – Saison 4 Partie 3

Après presque un an, les fans de «shingeki no kyojin”, également connu sous le nom de « Attack on Titan » et « Attack on Titan », vous pourrez enfin profiter de la troisième partie de la saison finale de l’anime basé sur la série manga japonaise écrite et illustrée par Hajime Isayama.

Le chapitre 88 est un spécial d’une heure et suivra Mikasa, Armin, Jean, Connie, Hanae, Reiner, Annie, Pieck et Levi alors qu’ils tentent d’arrêter Eren, qui menace de détruire le monde après avoir activé « Rumble » (« grondement « ).

Partie 3 de la dernière saison de « L’attaque des Titans” présente la chanson « Under the Three » de SiM comme thème d’ouverture. Ledit groupe de métal alternatif a également interprété « The Rumbling », l’intro de « Attack on Titan » – Final Season Part 2.

Eren active le Rumble dans la quatrième saison de « Shingeki no Kyojin » (Photo : MAPPA)

COMMENT VOIR « SHINGEKI NO KYOJIN″ – SAISON 4 PARTIE 3 ?

La troisième partie de la quatrième et dernière saison de « Shingeki no Kyojin 4 » sera diffusée le vendredi 3 mars 2023. au Japon, via la chaîne NHK. Alors que l’Amérique latine arrivera via la plateforme de streaming croustillant.

A QUELLE HEURE POUR VOIR « SHINGEKI NO KYOJIN 4″ – PARTIE 3 PAR PAYS ?

Japon : 00:25

Mexique et Amérique centrale : 10h25.

Pérou, Colombie, Equateur et Panama : 11h25.

République dominicaine, Porto Rico, Venezuela et Bolivie : 12h25.

Chili, Argentine, Uruguay et Paraguay : 13h25

BANDE-ANNONCE DE « SHINGEKI NO KYOJIN 4 » – PARTIE 3

QU’EST-CE QUE « SHINGEKI NO KYOJIN » – SAISON 4 PARTIE 3?

D’après le synopsis officiel de la troisième partie de la dernière saison de « shingeki no kyojin″, ″Eren active « Rumbling » pour tenter de détruire le monde. D’innombrables Titans commencent leur marche, piétinant tout sur leur passage. Mikasa, Armin, Jean, Connie, Hanae, Reiner, Annie, Pieck et Levi mortellement blessé… Ceux qui restent défient Eren dans une bataille finale pour l’arrêter.”.