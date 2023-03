The Last of Us : Pedro Pascal dit que la deuxième saison pourrait être enregistrée en 2023

De nouveaux rapports confirment que la deuxième saison de la série HBO »Le dernier d’entre nous » commencera ses enregistrements courant 2023. Dans une interview, on a demandé à l’acteur Pierre Pascal si vous pensiez que la prochaine saison pourrait être enregistrée cette année.

« En 2023 ? Oh, à quelle saison sommes-nous en ce moment ? Allons-nous au printemps ? » répondit l’acteur en plaisantant. Cependant, Pascal a ajouté plus tard : « Oui, il y a une possibilité. Oui. » Pascal stars dans la série »The Last of Us » comme Joel, avec de nombreux fans applaudissant sa performance ainsi que celle de Bella Ramsey comme Élie.

Cela pourrait aussi vous intéresser : quel âge a Bella Ramsey et quels sont ses meilleurs films et séries

Malgré les commentaires de Pascal, on ne sait toujours pas exactement quand le tournage de la saison 2 de « The Last of Us » commencera, mais c’est la confirmation que les fans n’auront peut-être pas à attendre aussi longtemps pour revoir l’acteur en tant que Joel.

Basé sur un jeu vidéo PlayStation sorti en 2013, » The Last of Us » a été créé sur HBO et HBO Max le 15 février, avec sa première saison prévue pour un total de neuf épisodes. Le 27 janvier, il a été confirmé que » The Last of Us » serait renouvelé avec une deuxième saison, reprenant l’histoire du jeu suite » The Last of Us Part II ».

Cela pourrait aussi vous intéresser : Bienvenue à Derry, HBO Max : ce que l’on sait de la nouvelle série de ‘Ça’

En plus de Pascal comme Joel et Ramsey comme Ellie, » The Last of Us » met également en vedette Nico Parker, Gabriel Luna, Merle Dandridge et Anna Torv, parmi beaucoup d’autres. Comme dans le jeu original, l’histoire est centrée sur Joel, un passeur chargé de guider une jeune fille de 14 ans nommée Ellie à travers une ville ravagée par des créatures mutantes connues sous le nom de Cordyceps.

De nouveaux épisodes de » The Last of Us » continuent d’être diffusés sur HBO et HBO Max, avec sa première finale de saison prévue pour le 12 mars.