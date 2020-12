Découvrez comment passer une nouvelle année réussie

Décembre est considéré comme le vendredi de l’année et peut être célébré du début à la fin du mois. Les rêves, les projets et les souhaits qui n’ont pas pu se réaliser pendant les 365 jours peuvent être de nouveaux objectifs pour l’année à venir. Mais pour cela, il faut beaucoup de volonté et de concentration!

Pour ceux qui ne peuvent pas sortir de la place pour atteindre les objectifs, notre équipe a séparé quelques sympathies infaillibles pour commencer la nouvelle année les pieds joints cette fois (puisque ces derniers temps ni le pied droit ni le gauche n’ont fait grand-chose pour cela). Bonne chance!

1 – Pour garder de vrais amis

Écrivez le nom de vos amis sur un morceau de papier blanc, déposez trois gouttes de votre parfum préféré, pliez-le jusqu’à ce qu’il soit petit et mettez-le dans un tiroir. Laissez-le là pendant trois jours. Prenez le papier et gardez-le dans votre sac à main ou votre portefeuille.

2 – Pour être avec ceux que vous aimez

Regardez ou achetez un œillet toujours sur le bouton. Mettez-le dans un verre d’eau et ajoutez une cuillerée de miel et trois gouttes du parfum que vous préférez. Écrivez, avec un stylo rouge, le nom de la bien-aimée sur un papier vierge. Placez le papier sous le verre et laissez-le dans un endroit sûr. Regardez la floraison des clous de girofle. Une fois terminé, retirez, séchez la tige puis apportez l’œillet à l’être cher afin qu’il puisse sentir le parfum.

3 – Pour ceux qui veulent se marier

Obtenez une toute petite image de Nossa Senhora dos Navegantes, mettez-la sur l’ourlet de votre jupe ou dans une poche pendant 21 jours. Après cela, placez-le dans un bol d’eau vierge. Le Père Noël doit rester à l’envers jusqu’à ce qu’il organise le mariage. Changez l’eau tous les sept jours.

4 – Pour améliorer l’ambiance à la maison

Pour empêcher les mauvais liquides d’entrer dans votre maison et appeler la chance, vous devez utiliser une bougie. Dans la cour ou dans le jardin, allumez la bougie avec l’intention de Nossa Senhora do Desterro (elle doit être dans un endroit qui a de la terre) et dites: «Nossa Senhora do Desterro, donnez la paix aux âmes exilées et exilez-les de ma maison». Laissez la bougie brûler jusqu’au bout, puis jetez ce qui reste à la poubelle.

5 – Avoir de la chance au travail

Achetez deux bougies blanches. Écrivez votre nom sur l’une des bougies et la phrase «J’ai besoin d’un travail» sur l’autre. Pour écrire, utilisez un couteau ou un cure-dent. Attachez chacun d’eux trois fois avec un fil vert. Un nœud doit être en haut, un au milieu et un en bas. Placez-les côte à côte et allumez-les. Pendant qu’ils brûlent, priez Santo Expedito avec une grande foi.

6 – Pour calmer le boss ennuyeux

Écrivez le nom complet de votre employeur trois fois sur une feuille de papier. Ensuite, pliez le papier et placez-le dans une tasse en verre avec du lait; ajoutez trois cuillères à soupe de sucre ou de miel. Remuez le tout en disant: (nom de votre patron) restera calme et sucré comme ce lait. Placez la tasse au congélateur et laissez-la là pendant sept jours. Ensuite, jetez le tout sous l’eau courante.

7 – Pour prévenir les maladies

Mettez dans un sachet lilas: le papier avec les noms des membres de la famille, l’ail, le charbon de bois et le pop-corn. Attachez le sac avec le ruban et attachez-le sur le balai. Rangez-le haut ou accrochez-le derrière la porte et essayez de ne jamais bouger. L’année prochaine, expédiez celui-ci en vert et fabriquez-en un autre. Demandez à Xapanã beaucoup de santé et de protection pour votre famille.

8 – Augmenter le désir

Prenez une petite photo et collez-la sur un cadenas avec un morceau de ruban adhésif. Versez du miel dessus. Placez le cadenas sur le sol et formez un cercle en intercalant des bougies rouges, jaunes et blanches. Chacune des bougies sur une soucoupe. Allumez les bougies de droite à gauche et répétez: (Dites le nom de l’être cher) il est lié à mon corps et n’aura d’yeux que pour moi. Vous ne serez satisfait que de moi et vous n’en voudrez pas d’autre, car cela ne fonctionnera pas. Laissez les bougies brûler à moitié et soufflez-les. Jetez les restes à la poubelle, nettoyez la photo et rangez-la avec soin. Le cadenas et la soucoupe peuvent être utilisés comme d’habitude.

9 – Avoir ce ventre

Le matin quand vous vous levez, avant de commencer le voyage, appuyez trois fois votre ventre contre le mur du salon ou de la cuisine et dites: Va-t’en, ventre. La nuit avant de vous coucher, faites de même. Faites cette sympathie pendant quinze jours. On ne sait pas pourquoi, mais cela fonctionne. Maintenant, si cela ne fonctionne pas avec vous, un exercice abdominal est préférable.

10 – Vous n’avez rien trouvé? Faites une demande spéciale

Priez: En détresse la Vierge Marie a été vue au pied de la croix, en détresse je me vois. Aidez-moi, mère de Jésus. J’ai confiance en Dieu de toutes mes forces. Pour cette raison, je vous demande d’éclairer mes voies, m’accordant la grâce que je désire tant. Amen ». Passez trois commandes, une impossible et deux difficiles. Priez pendant trois jours un Je vous salue Marie, un Notre Père, une Gloire au Père.