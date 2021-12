AUJOURD’HUI célèbre Noël avec des photos de famille honnêtes : « Nous nous sommes battus pour ce cliché »

Quiconque a des enfants sait que parfois, les choses ne se passent pas comme vous l’aviez prévu. Qu’il s’agisse d’essayer d’obtenir une photo de toute la famille dans vos pyjamas assortis, ou d’essayer (et d’échouer par la suite) d’installer ce nouveau jouet amusant que vos enfants ont, les vacances peuvent être un combat.

Cela sonnait particulièrement vrai cette année alors que la famille 45secondes.fr essayait de faire de la magie des fêtes le matin de Noël. Nous avons vu leurs adorables photos de famille sur leurs cartes de Noël, mais sur les réseaux sociaux, ils ont donné à chacun un aperçu des coulisses de ce que vraiment arrive pendant les vacances.

Hoda Kotb et son fiancé Joel Schiffman se sont battus avec l’un de leurs cadeaux à leurs filles Haley Joy, 4 ans, et Hope Catherine, 2 ans. Sur une photo prise au milieu de l’assemblée, Hoda a capturé Joel semblant vaincu alors qu’il rampait par la fenêtre maisonnette en carton partiellement construite. Sur la deuxième photo, Hoda l’a rejoint pour s’amuser, riant alors qu’elle s’allongeait dans la structure à moitié finie.

« Ils ont dit que l’installation était simple.. toujours en train de rire xo », a légendé Hoda sur les clichés spontanés sur Instagram.

AUJOURD’HUI, le météorologue Al Roker a eu une grande leçon à partager avec Hoda au milieu des instructions trompeuses partagées avec le jouet. Il a répondu à sa légende dans les commentaires, écrivant simplement: « Ils mentent. »

Hoda a pu prendre une jolie photo avec toute la famille alors qu’ils posaient tous dans leur pyjama coordonné.

Pendant ce temps, Savannah Guthrie et son mari, Michael Feldman, ont été confrontés au défi classique de faire poser leurs enfants pour une photo de famille le matin de Noël.

Savannah a partagé une série d’instantanés sur Instagram, qui montrent le couple essayant de se disputer leurs deux enfants, Vale, 7 ans, et Charley, 5 ans. Finalement, ils ont fait coopérer leurs deux enfants pour la caméra pour une photo de toute la famille souriant ensemble dans leur pyjama de Noël assorti.

Savannah a correctement sous-titré le message, « nous nous sommes battus pour cette photo #merrychristmas! »

Dylan Dreyer a également eu du mal à saisir la définition d’Internet d’une célébration de vacances « parfaite ». Elle a partagé une série de photos sur son Instagram détaillant la journée, y compris une photo principale d’elle l’air confuse (ou peut-être dégoûtée ?) tandis que deux de ses fils, Calvin, 5 ans, et Oliver, 23 mois, se tenaient au milieu de leur ouverture cadeaux.

Dans sa légende, Dylan a réfléchi à une question en écrivant: « En parcourant Instagram à 4 heures du matin et en mourant d’envie de savoir à quel point tout le monde que je connais a réussi une belle photo de famille. »

« Ce sont les meilleurs que j’ai pu obtenir ! » elle a continué. « J’espère que tout le monde a passé un merveilleux Noël avec ceux que vous aimez! »

Dylan a partagé quelques autres clichés de la journée, y compris une photo de Calvin debout avec son visage pressé contre le filet d’un trampoline d’intérieur miniature, une photo de son mari Brian Fichera posant avec leur bébé Rusty, et une dernière image de Calvin et Oliver avec leur chien de famille, Bosco.

Craig Melvin et sa femme, Lindsay Czarniak, ont capturé une adorable photo de la famille dans leur pyjama assorti pour célébrer les vacances. Craig a pris le selfie pendant que lui et Czarniak et leurs enfants, Delano, 7 ans et Sybil, 5 ans, se sont allongés sur le sol et ont souri pour la photo.

Bien qu’ils aient capturé une photo apparemment parfaite, la famille de quatre personnes était liée pour une toute autre raison. Craig a détaillé comment ils ont célébré les vacances cette année dans la légende et les plans étaient pour le moins enviables.

« Nous sommes allés sur le thème des animaux cette année sans aucune raison », a-t-il écrit dans la légende. « Joyeux Noël à vous et aux vôtres de la tribu loufoque Melvin qui n’a pas quitté la maison toute la journée. »

Pour son article de Noël, Al a adopté une approche moins axée sur la famille et a plutôt montré ses talents de cuisinier.

Dans la légende, il a parcouru tout le repas en écrivant : « Pour le dîner de Noël, j’ai fait de la #dinde avec du #honeythymegravy avec l’aimable autorisation de @sohlae #farce #macandcheese #brocoli and #cranberrysauce et, bien sûr, #sweetpotatopoon. »

Sheinelle Jones a pu capturer la joie pure d’un enfant recevant le cadeau pour lequel il était vraiment excité le matin de Noël. Elle a partagé une vidéo accélérée de son fils, Uche. Dans le clip rapide, le garçon de 9 ans a sauté en l’air et lui a donné un coup de pied dans la jambe après avoir ouvert son cadeau cool.

« Pourquoi l’excitation ? Une machine à boules de chewing-gum », a écrit Sheinelle dans la légende, révélant le grand cadeau de son fils. Elle a continué à écrire, ajoutant une ode touchante à son public. « Joyeux Noël tout le monde! Merci d’avoir fait de ma page Instagram un endroit agréable et paisible pour se connecter. ‘Tu’ es mon cadeau ! »

En rapport: