Robert De Niro jouera dans sa première série télévisée sur Netflix

Légende hollywoodienne Robert de niro a mis en place son premier rôle principal dans une série télévisée sur Netflix. Mercredi, la société a annoncé que De Niro était attaché à jouer dans une nouvelle série limitée pour la plateforme de streaming. Appelé Zéro jour, la série est créée par Eric Newman et Noah Oppenheim. La série dramatique sera composée de six épisodes réalisés par Lesli Linka Glatter. En plus de jouer, De Niro sera également producteur exécutif avec Newman, Oppenheim, Glatter, Jonathan Glickman et le co-créateur Michael S. Schmidt.





De Niro est surtout connu pour son travail dans les films, apparaissant dans une variété de films à succès et bien-aimés au cours des dernières décennies. Cela inclut de gagner des Oscars pour ses rôles dans Le Parrain, partie II et Taureau furieux avec des nominations supplémentaires gagnées pour Conducteur de taxi, Le chasseur de cerf, Réveils, Cap peuret Livre de jeu Silver Linings. Il y est toujours, prêt à apparaître dans plusieurs films à venir comme Les tueurs de la fleur de lune, sa dixième collaboration avec Martin Scorsese. De Niro a joué dans le film de 2017 Le magicien des mensongeset a fait des apparitions comme lui-même dans d’autres émissions de télévision, mais Zéro jour est son premier rôle principal dans une série télévisée.

Zéro jour est décrit comme une série de thrillers complotistes. Netflix a publié la logline de l’émission, qui est la suivante :

Zero Day pose la question qui préoccupe tout le monde : comment trouver la vérité dans un monde en crise, un monde apparemment déchiré par des forces indépendantes de notre volonté ? Et à une époque en proie à la théorie du complot et aux subterfuges, quelle part de ces forces sont le produit de notre propre action, peut-être même de notre propre imagination ?





Robert De Niro se dirige vers le petit écran pour Zero Day

« Je suis un fan de longue date de Robert De Niro », a déclaré le co-créateur Eric Newman à propos de l’acteur emblématique de la série. « L’avoir comme partenaire producteur et vedette de cette série dépasse mes rêves les plus fous. Et Lesli Linka Glatter a réalisé tant de mes épisodes préférés de télévision ; elle était clairement notre premier choix pour diriger ce spectacle. Je suis reconnaissant à Netflix pour sa foi et son soutien continus et ravi d’être en affaires avec l’incroyable équipe créative de Noah, Lesli et Jonathan sur cette série opportune (et terrifiante).

Le vice-président des séries scénarisées de Netflix aux États-Unis et au Canada, Peter Friedlander, a poursuivi : « Zéro jour est un thriller de complot astucieux et palpitant qui gardera le public au bord de son siège. Quel honneur d’avoir réuni ce calibre de talents de premier plan, dirigé par l’emblématique Robert De Niro et animé par les talents inégalés d’Eric Newman, Noah Oppenheim, Lesli Linka Glatter et Michael S. Schmidt.

Zéro jour n’a pas encore de date de première fixée sur Netflix et on ne sait pas encore quand le tournage commencera.