« Black Sun » de Rebecca Roanhorse pour une adaptation en série d’Angela Kang de « The Walking Dead »

Le roman Black Sun de Rebecca Roanhorse reçoit le traitement sur petit écran par AMC et Angela Kang de The Walking Dead.

Angela Kang s’est fait un nom énorme dans le monde de la télévision, ce qui inclut bien sûr son temps sur Les morts qui marchent. Son temps avec AMC Studios est loin d’être terminé car elle revient au rôle de productrice et collabore sur une toute nouvelle série basée sur le roman fantastique de Rebecca Roanhorse nominé aux Hugo Award, Soleil noir. Cette nouvelle a été rapportée pour la première fois par The Hollywood Reporter.

Le livre est le premier opus de l’auteur Entre Terre et Ciel séries. La base du livre est « inspirée des civilisations des Amériques avant l’arrivée des Européens et explore la décadence du pouvoir au milieu du poids de l’histoire et de la lutte d’individus nageant contre les confins de la société et leurs passés brisés ». Le prochain tome de la série, intitulé Étoile fébrile, devrait sortir en avril de l’année prochaine.

Avec Les morts qui marchent se terminant après la saison en cours, Kang a fait connaître ses réflexions en publiant une déclaration l’année dernière, revenant sur le » dernier chapitre épique de la série « , dont seuls huit épisodes ont été diffusés jusqu’à présent. Elle avait ceci à dire :

«Je suis impatient de creuser avec nos brillants scénaristes, producteurs, réalisateurs, acteurs et équipes pour donner vie à ce dernier chapitre épique de l’histoire de Robert Kirkman pour nos fans au cours des deux prochaines années. […] Les morts qui marchent La série phare est ma maison de création depuis une décennie et il est donc doux-amer de la terminer, mais je ne pourrais pas être plus excité de travailler avec Scott Gimple et AMC pour développer une nouvelle série pour Daryl et Carol. Travailler avec Norman Reedus et Melissa McBride a été un moment fort de ma carrière et je suis ravi que nous puissions continuer à raconter ensemble. »

Le changement de Les morts qui marchent va être un grand passage des zombies à un tout nouveau monde et terre de croyances différentes et de nouveaux méchants qui viennent en paix. Cependant, Kang est très excité à ce sujet ainsi qu’à AMC Studios. Prendre le projet en charge s’accompagne de défis car Roanhoarse écrit avec beaucoup de détails et de passion, des personnages profonds et une histoire.

Roanhorse a remporté de nombreux prix pour ses œuvres précédentes, dont un Hugo Award en 2017 pour une nouvelle intitulée « Bienvenue dans votre expérience indienne authentique, et une nomination pour son roman précédent Sentier de la foudre. Roanhorse est diplômée de l’Université de Yale et a vécu plusieurs années dans la nation Navajo, où elle était greffière à la Cour suprême Navajo avant de travailler comme avocate. Dans une interview à NPR, elle a discuté de son écriture et de son processus de recherche sur Soleil noir comme « tout au long de sa vie », qu’elle a « lu sur les cultures précolombiennes depuis des décennies. Mais pour ce livre, j’ai vraiment creusé dans tout, des méthodes de navigation polynésiennes à ce que nous savons des Mayas maritimes aux habitudes des corvidés. J’ai aussi beaucoup lu sur les corbeaux. »





Actuellement, AMC ne nous a pas donné de date de sortie pour cette nouvelle série car elle en est encore à ses débuts. Cependant, vous pouvez attraper plus de la dernière saison de Les morts qui marchent lors de son retour le 20 février 2022, sur AMC et AMC+.





