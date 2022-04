Top 5 des films d’animation meilleurs que les films du Studio Ghibli

Dans le monde des films d’animation, les Studio Ghibli Il est devenu l’un des producteurs les plus connus en termes de productions longues d’animation japonaise. Les films vedettes de Ghibli ont été réalisés par le légendaire fondateur de l’entreprise Hayao Miyazaki, donnant à leurs histoires une touche mélancolique et réconfortante dans le public. Son atmosphère apaisante et magique et sa narration sincère mais réfléchie ont valu au studio une renommée mondiale et des critiques élogieuses.

Même à ce jour, »Spirited Away » de Miyazaki a été placé dans la seule production d’anime qui a remporté un prix de L’Académieprouvant que le Studio Ghibli a transcendé les frontières des cultures du monde entier, transformant ses productions en phénomènes internationaux.

Malgré l’incroyable bibliothèque de travail du studio, les films de Ghibli ne sont pas les seules productions animées caractéristiques qui méritent d’être si largement considérées, c’est pourquoi nous vous proposons ici d’autres films d’animation beaucoup plus ambitieux qui sont de qualité similaire à supérieure. digne d’éloge.

Le jardin des mots

Hayao Miyazaki n’est pas le seul réalisateur d’anime célèbre pour ses prouesses visuelles immersives et atmosphériques. Après avoir secoué le monde avec son film à succès »Your Name », makoto shinkaï il est devenu l’un des réalisateurs les plus populaires du milieu, rivalisant même avec le succès monumental du Studio Ghibli.

Cependant, les œuvres antérieures du réalisateur sont peut-être encore plus impressionnantes que ses chefs-d’œuvre visuels les plus récents. » The Garden of Words », sorti en 2013, est une histoire d’amour sombre et mélancolique entre une femme plus âgée et un cordonnier adolescent, se distingue parmi la bibliothèque de travail de Shinkai comme son film le plus mature et le plus impressionnant, lui faisant monter les larmes aux yeux. même les téléspectateurs les plus exigeants.

une voix silencieuse

animation kyoto a toujours été à l’avant-garde de la création de certains des anime les plus époustouflants et les plus chargés d’émotion du médium. Ses mondes de longs métrages et ses séries télévisées ont été bien accueillis par un large public, assurant la place du studio au sommet de l’industrie.

» A Silent Voice » est considéré par beaucoup comme le meilleur travail de Kyoto Animation. Dans ce film dramatique déchirant, le studio met en lumière les problèmes d’intimidation, mettant en évidence la lutte de vivre avec un handicap et explorant les conséquences émotionnelles de grandir avec regret.

Maquia, une histoire d’amour immortelle







La directrice Mari Okada il a réussi à créer un chef-d’œuvre avec son premier long métrage, marquant d’emblée ses débuts avec un succès retentissant. »Maquia, une histoire d’amour immortelle » est un film dramatique fantastique sincère et sérieux qui explore les thèmes des sacrifices de la paternité et de l’amour éternel de la mère.

Bien que le cadre magique médiéval puisse sembler inhabituel pour une histoire aussi ancrée, il élève avec succès le récit profond, ajoutant un élément d’enchantement à un conte tragique « Machia ».

Les enfants loups

Mamoru Hosoda, s’est fait un nom en réalisant certains des films d’animation les plus réconfortants et spirituels de l’industrie. Se concentrant sur les relations familiales et parentales comme thème commun dans la plupart de ses productions, il a atteint son plus grand potentiel avec « The Wolf Children », où il capture les récompenses et les sacrifices d’élever un enfant.

L’histoire commence avec une étudiante nommée Hana, qui tombe amoureuse d’un loup-garou. Cependant, après qu’une tragédie dévastatrice a entraîné la mort de l’amant d’Hana, Hana se retrouve seule avec deux jeunes enfants, moitié humains et moitié loups. Élever deux enfants est une tâche difficile pour toute mère célibataire, et la circonstance supplémentaire que ces enfants sont partiellement canins ne fait qu’ajouter à la vie exténuante de Hana.

Paprika

Satoshi Kon il est souvent considéré comme l’un des vétérans les plus influents de l’industrie. Le réalisateur acclamé par la critique a acquis son statut de légende en expérimentant différents genres dans ses films, allant de l’horreur psychologique effrayante aux histoires de Noël réconfortantes. Son film surréaliste « Paprika » n’est peut-être pas l’œuvre la plus connue du réalisateur, mais il capture parfaitement son style cinématographique.

Dans ce thriller de science-fiction, les rêves et les fantasmes fusionnent avec la réalité, créant un univers délicieusement déroutant et infiniment captivant qui teste les limites de l’imagination humaine.