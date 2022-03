Netflix publie un documentaire sur Jimmy Savile le mois prochain

Jimmy Savile : une histoire d’horreur britannique utilisera de « nombreuses images d’archives » pour examiner de près le défunt pédophile et comment il a réussi à passer inaperçu pendant si longtemps.

Un synopsis du nouveau documentaire se lit comme suit: « La star de la télévision Jimmy Savile a charmé une nation avec son excentricité et sa philanthropie. Mais les allégations d’abus sexuels révèlent un côté invisible choquant de sa personnalité.

« Jimmy Savile était l’une des personnalités de la télévision les plus aimées du Royaume-Uni. Peu de temps après sa mort en 2011, une enquête a suscité plus de 450 horribles allégations d’agressions et d’abus sexuels, avec des victimes aussi jeunes que cinq ans.