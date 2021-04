Henry Cavill et Millie Bobby Brown ensemble dans un nouveau projet

Depuis quelque temps maintenant, Henry Cavill est devenu l’un des acteurs les plus acclamés, tant par les critiques que par les fans. Démontrant son charisme et sa capacité à se mettre sur mille visages, il se fait petit à petit une place dans l’industrie et, surtout, sur Netflix.

Henry Cavill est l’un des acteurs préférés. Photo: (Getty)



Avec une longue carrière, Henry Cavill se distingue maintenant comme le grand Geralt de Ribia dans Le sorceleur, mais ayant déjà terminé les enregistrements de la série à succès du géant du streaming, l’interprète a commencé à accorder plus d’attention à d’autres projets. Parmi eux se trouve Enola Holmes 2.

Henry Cavill se recentre sur Enola Holmes. Photo: (IMDB)



Après le succès du premier film basé sur la vie de la petite sœur de Sherlock Holmes, vu 76 millions de fois en un mois seulement, Netflix a décidé de produire une suite. Comme dans le premier film, Millie Bobby Brown jouera Enola Holmes, tandis qu’Henry Cavill reprendra le rôle du grand détective privé.

Et, bien que les enregistrements de Enola Holmes 2 on ne sait pas non plus quand il sortira, certains détails sur ce que le film sera commencé à fuir. Quant à Cavill, on s’attend à ce que son personnage pèse plus lourd cette fois-ci en tant que grand maître Millie Bobby Brown, qui montrera une Enola plus adulte et plus expérimentée, tout le contraire de l’inexpérimentée et de l’impulsive vue dans le long-métrage précédent.







En outre, un autre des détails qui ont été publiés était que le professeur Moriarty sera le grand méchant du prochain épisode, mais cela n’a pas été entièrement confirmé puisque son personnage devrait représenter un éventuel troisième film. Cependant, pour en savoir plus sur ce film il faudra attendre Millie Bobby Brown J’ai fini de filmer la quatrième saison de Des choses plus étranges.