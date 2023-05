Will Smith fait ses débuts dans le jeu vidéo pour le RPG de survie en monde ouvert Undawn

Comme Will-Smith travaille à son retour sur grand écran avec la production de Mauvais garçons 4, il est également sur le point de faire sa marque dans le monde des jeux vidéo. Level Infinite et LightSpeed ​​Studios, le studio derrière PUBG MOBILEa annoncé que le jeu RPG de survie en monde ouvert L’aube sortira dans le monde entier le 15 juin 2023. Parallèlement à cette annonce de la date de sortie du jeu, une nouvelle bande-annonce révèle notre premier regard sur Smith dans le jeu en tant que survivant Trey Jones. Vous pouvez voir cette bande-annonce ci-dessous.





C’est le premier jeu vidéo de Smith, qui ressemble au personnage de Trey Jones. ça rappelle un peu Je suis une légende, car ce film mettait également en vedette Smith jouant un survivant de l’apocalypse, mais Trey semble faire face à des menaces beaucoup plus dangereuses. Un communiqué de presse note qu’il « agira comme un guide pour aider d’autres survivants à naviguer dans le monde quatre ans après une catastrophe mondiale ». Pour plus de détails sur le jeu, lisez la description officielle ci-dessous.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

Dans le monde post-apocalyptique d’Undawn, les survivants se sont divisés en différentes factions, chacune avec ses propres règles de survie. En tant que membre de la légendaire Raven Squad, les joueurs affronteront des membres des Clowns, Eagles, Night Owls et Reivers pour le territoire, et traverseront certaines des nuits les plus sombres jusqu’au prochain lever de soleil. Pour protéger leur maison, leurs alliés et ce qui reste de l’humanité, ces survivants devront utiliser une grande variété d’armes et d’armures. Au-delà des armes standard, les joueurs peuvent également utiliser des équipements tactiques, notamment des armes de mêlée, des drones, des bombes leurres, des tourelles automatiques et bien plus encore pour uniformiser les règles du jeu.





Will Smith se numérise

Certaines informations sur les attributs du personnage de Smith ont également été présentées dans une nouvelle image, vue ci-dessus. Avant la sortie du jeu, les joueurs peuvent également se préinscrire maintenant pour avoir accès à des récompenses spéciales en jeu au lancement. Cela inclut la monnaie du jeu, les munitions, les médicaments, les cosmétiques et d’autres ressources. De plus, de plus grandes récompenses en jeu seront également offertes à mesure que des jalons seront atteints.

L’aube sortira dans le monde entier le 15 juin 2023. Le jeu est une première expérience mobile gratuite, selon les développeurs, et sera disponible sur les appareils iOS et Android. Une version compagnon PC sera également disponible sur Steam et sur le site officiel, Undawn.game.

Pendant ce temps, les fans qui veulent voir plus de Smith sans avoir à jouer à des jeux vidéo peuvent être assurés qu’il reste occupé avec son jeu d’acteur. Il est actuellement sur place pour Mauvais garçons 4, retrouvant Martin Lawrence pour un autre long métrage. En parlant de jeux vidéo, le Mauvais garçons la franchise a également reçu un jeu vidéo lié en 2004 peu de temps après la sortie de Mauvais garçons 2. Mais alors que Smith et Lawrence étaient sur la couverture du jeu vidéo, ils n’ont pas prêté leur voix et leur ressemblance au gameplay réel, et L’aube sera donc toujours le premier jeu vidéo de Smith.